'Козацкий клад': в 'Авроре' появился оригинальный подарочный набор, созданный специально ко Дню защитников и защитниц Украины

Ко Дню защитников и защитниц Украины сеть мультимаркетов "Аврора" разместила на полках магазинов новый продукт – подарочный набор "Козацкий клад". В набор входят косметические средства от украинского бренда Hydrasence: есть пять вариантов наполнения – три для женщин и два для мужчин. Ознакомиться с содержимым можно, прочитав информацию на упаковке в магазине или в карте товара на avrora.ua. Среди вложения можно найти патчи, кремы для рук, термозащиту или спрей для роста волос, сыворотки для лица, одеколоны, шампуни для волос и бороды и многое другое.

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Особенность этого набора – шанс найти золотую или серебряную коллекционную монету, созданную специально для акции брендом ювелирных подарков LOVE YOU. Это придает элемент сюрприза и делает подарок еще более уникальным.

Набор "Козацкий клад" обычно стоит 249 гривен, но в период акции, с 21 сентября по 12 октября, его можно приобрести по акционной цене 149 грн. Чтобы получить скидку, необходимо сделать покупку в "Авроре" на сумму от 90 гривен одним чеком или приобрести товар партнера акции, который имеет специальную отметку на ценнике. Акция действует во всех магазинах сети "Аврора" и на сайте avrora.ua, чтобы каждый имел возможность приобрести подарок и поздравить своих защитников.

Компания решила направить всю прибыль от продажи наборов на закупку дронов для бригад Национальной гвардии Украины. Это позволяет каждому покупателю не только приобрести полезный подарок, но и внести вклад в поддержку обороны страны.

Полковник Вадим Голуб, начальник службы стратегических коммуникаций департамента персонального штаба Главного управления Национальной гвардии Украины, выразил благодарность компании "Аврора" за поддержку: "Мы искренне благодарны каждому, кто приобщается к поддержке наших защитников. Такие инициативы не только помогают обеспечить нас необходимым оборудованием, но и поднимают боевой дух личного состава, показывая, что вся страна стоит за нами".

Маркетинг-директор "Авроры" Роман Сивковский говорит о проекте так: "Мы хотели создать нечто большее, чем просто подарок. Наши покупатели, как и мы, стараются поддержать защитников Украины, поэтому выбрали идею практичного подарка с приятным бонусом – коллекционными монетами. Это не только способ выразить благодарность, но и поднять настроение в трудные времена. А всю прибыль от продаж мы направим на закупку дронов для бригад Национальной гвардии Украины".