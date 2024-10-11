'Касается не только прессы': Зеркаль отреагировала на давление со стороны властей и привела новые примеры

Проблема давления на неугодных, поднятая журналистами, касается не только прессы. Власть применяет такую же практику и в отношении общественных организаций и общественных активистов. Как и против практически всех, кто решается говорить прямо и откровенно о проблемах и иметь альтернативное мнение.

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Об этом заявила экс-советник министра энергетики, чрезвычайный и полномочный посол Лана Зеркаль. Она назвала давление на "неугодных" характерной чертой нынешней украинской власти.

"К сожалению, давление из-за альтернативной точки зрения для офиса президента – "не баг, а фича". Так же пытаются давить на те общественные инициативы и организации, которые считают нелояльными. На тех, кто решается говорить откровенно обо всех существующих проблемах", – написала Зеркаль в своем блоге.

По ее словам, власть применяет для давления схожую технологию ко всем, кого считает "нелояльными", используя при этом широкий и "достаточно банальный" инструментарий.

"Неугодных экспертов лишают площадок для обсуждения. Их не допускают на экспертные форумы, угрожая организаторам тем, что "если они будут представлены – никого из правительства не будет". Представителям министерств и послам напрямую запрещают посещать мероприятия, которые организуют "нелояльные общественные организации", – подчеркивает амбасадор.

По словам Зеркаль, власть не гнушается и такими грязными методами, как сплетни и откровенная ложь, которые использует, чтобы очернить репутацию "неугодных".

"Эта тенденция настолько системна, что в среде общественных активистов уже можно увидеть расслоение и четкое разделение на "придворных" и "всех других", – резюмирует Лана Зеркаль.

Как заявил OBOZ.UA, возрождение практики давления на средства массовой информации, с которой столкнулись наши коллеги, является опасным сигналом. Мы подчеркиваем, что свобода слова и независимые СМИ являются неотъемлемой составляющей демократии, к которой стремится наше государство.

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