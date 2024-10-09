Последний раз такое было при Кучме: OBOZ.UA встревожен заявлением УП о давлении и призывает соблюдать нормы свободы слова

Коллектив "Украинской правды" 9 октября заявил о длительном и системном давлении, оказываемом на издание Офисом президента Украины. В заявлении отмечается, что на редакционную политику УП неназванные должностные лица с Банковой пытаются влиять путем применения ряда механизмов, включая запрет для спикеров общаться с журналистами, а также давлением на бизнес с целью заблокировать поступления от рекламы, на которые существует издание.

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OBOZ.UA встревожен сообщениями о возможном давлении на наших коллег и вероятных притеснениях гарантированной Конституцией Украины свободы слова. И напоминает, что подобным наступлением на "четвертую власть" – средства массовой информации – впервые прославился в свое время еще президен Леонид Кучма. Тогда, одно из ведущих изданий, "Киевские Ведомости", столкнулось с беспрецедентным давлением со стороны властей. Журналисты издания подвергались препятствованию своей профессиональной деятельности. Также конкретные власти тогда пытались перекрыть редакции "финансовый кислород": поступления от рекламы. На рекламодателей оказывалось давление с целью заставить их отказаться от сотрудничества и таким образом заставить "Киевские ведомости" прекратить не только писать, но и существовать.

И десятки лет спустя, после двух Майданов, почти 11 лет войны с Россией, более 2,5 из которых – в полномасштабном формате – те давние методы, похоже, в Украине пытаются возродить.

Коллектив "Украинской правды" 9 октября обнародовал заявление о том, что издание и отдельные его журналисты на протяжении длительного времени сталкиваются с системным давлением со стороны Офиса президента Украины. В УП заявили о негласном запрете спикерам общаться с журналистами издания и о том, что они сталкиваются с препятствиями в участии официальных мероприятиях.

Также неназванные должностные лица ОПУ, отмечено в заявлении, оказывают давление на бизнес с целью вынудить его остановить рекламное сотрудничество с изданием.

В этих и других сигналах коллектив УП видит попытки конкретных должностных лиц ОПУ повлиять на редакционную политику издания и помешать расследованию коррупции и неэффективного управления в высших эшелонах украинской власти.

OBOZ.UA обеспокоен тревожными заявлениями о возможном возрождении практики давления на средства массовой информации, с которой столкнулись наши коллеги. Мы подчеркиваем, что свобода слова и независимые СМИ являются неотъемлемыми составляющими демократии, к которой стремится наше государство.

Миссия журналистов – быть не только статистами, которые ретранслируют официальные заявления должностных лиц и государственных ресурсов, но и помогать своей стране становиться лучше, взращивать европейские ценности, о полной поддержке которых неоднократно заявляли украинские чиновники, разоблачать проблемы и этим помогать их преодолевать. Именно в этом и заключается служение СМИ интересам украинского общества.

Призываем украинских чиновников отреагировать на заявления журналистов. Во время войны необходимо сохранять единство, а не сеять раздор. Преодолевать проблемы, а не пытаться их скрыть. Делать страну более сильной, а не ослаблять ее. Потому что на кону стоит существование Украины.