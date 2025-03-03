Карточек еще не было: в каких неожиданных местах хоронили деньги в СССР

Во времена Советского Союза, когда банковские карты были еще неизвестными, а доверие к банковским учреждениям было ограничено, люди искали надежные способы спрятать свои сбережения. Сообразительность и изобретательность советских граждан не знали границ, когда речь шла о сохранении денег. От книжных полок до бытовой техники – каждый уголок жилья мог стать потенциальным хранилищем.

Видео дня

Однако не все места были одинаково безопасны. Наиболее очевидные тайники, такие как белье или кухонные банки, были известны не только хозяевам, но и ворам. Поэтому люди прибегали к более изощренным методам, чтобы защитить свои кровные.

Книжные тайны

Одним из самых популярных мест для хранения денег были книги. Особенно если в доме была большая библиотека. Большие купюры можно было аккуратно спрятать между страницами, создавая иллюзию обычной книги. Главное было не забыть, в какой именно книге находятся деньги, чтобы потом не перерыть всю библиотеку.

Шторы как сейф

Тяжелые непрозрачные шторы также служили надежным хранилищем. Купюры, завернутые в бумагу, прикрепляли шпильками или скрепками к нижней или боковой части штор. Этот способ был особенно популярен летом, когда шторы редко двигали.

Под ковром

Ковер, особенно большой, мог скрыть немало тайн. Купюры равномерно распределяли по полу, а сверху застилали ковром. Этот способ был простым и эффективным, но требовал бдительности, чтобы не выдать тайник случайным движением.

За мебелью и техникой

Задние стены мебели и бытовой техники также становились надежными тайниками. Купюры, завернутые в полиэтилен, приклеивали лейкопластырем к поверхностям, где не было сильного нагрева или влаги. Этот способ требовал определенных усилий, но обеспечивал надежное хранение.

Фальшивые трубы и розетки

Для тех, кто не боялся сложных работ, существовали более изощренные тайники. В ванной комнате можно было соорудить фальшивую трубу, которая скрывала бы деньги. Или в стене делали отверстие, как под розетку, и устанавливали фальшивую розетку-сейф. Эти методы требовали времени и усилий, но обеспечивали высокий уровень безопасности.

Кроме вышеперечисленных, существовали и другие необычные места для хранения денег. К примеру, их хоронили в горшках с цветами, в старых вазах, в игрушках или даже в одежде. Главное было проявить фантазию и изобретательность.

Конечно, все эти способы хранения денег имели свои риски. Во-первых, всегда была вероятность забыть, где именно спрятаны деньги. Во-вторых, воры также могли быть изобретательными и найти тайник. В третьих, деньги могли испортиться от влаги или пыли.

Ранее OBOZ.UA писал, как в СССР появилась вторая валюта, которую называли "деньгами ГУЛАГа".

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.