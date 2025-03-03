Карточек еще не было: в каких неожиданных местах хоронили деньги в СССР
Во времена Советского Союза, когда банковские карты были еще неизвестными, а доверие к банковским учреждениям было ограничено, люди искали надежные способы спрятать свои сбережения. Сообразительность и изобретательность советских граждан не знали границ, когда речь шла о сохранении денег. От книжных полок до бытовой техники – каждый уголок жилья мог стать потенциальным хранилищем.
Однако не все места были одинаково безопасны. Наиболее очевидные тайники, такие как белье или кухонные банки, были известны не только хозяевам, но и ворам. Поэтому люди прибегали к более изощренным методам, чтобы защитить свои кровные.
Книжные тайны
Одним из самых популярных мест для хранения денег были книги. Особенно если в доме была большая библиотека. Большие купюры можно было аккуратно спрятать между страницами, создавая иллюзию обычной книги. Главное было не забыть, в какой именно книге находятся деньги, чтобы потом не перерыть всю библиотеку.
Шторы как сейф
Тяжелые непрозрачные шторы также служили надежным хранилищем. Купюры, завернутые в бумагу, прикрепляли шпильками или скрепками к нижней или боковой части штор. Этот способ был особенно популярен летом, когда шторы редко двигали.
Под ковром
Ковер, особенно большой, мог скрыть немало тайн. Купюры равномерно распределяли по полу, а сверху застилали ковром. Этот способ был простым и эффективным, но требовал бдительности, чтобы не выдать тайник случайным движением.
За мебелью и техникой
Задние стены мебели и бытовой техники также становились надежными тайниками. Купюры, завернутые в полиэтилен, приклеивали лейкопластырем к поверхностям, где не было сильного нагрева или влаги. Этот способ требовал определенных усилий, но обеспечивал надежное хранение.
Фальшивые трубы и розетки
Для тех, кто не боялся сложных работ, существовали более изощренные тайники. В ванной комнате можно было соорудить фальшивую трубу, которая скрывала бы деньги. Или в стене делали отверстие, как под розетку, и устанавливали фальшивую розетку-сейф. Эти методы требовали времени и усилий, но обеспечивали высокий уровень безопасности.
Кроме вышеперечисленных, существовали и другие необычные места для хранения денег. К примеру, их хоронили в горшках с цветами, в старых вазах, в игрушках или даже в одежде. Главное было проявить фантазию и изобретательность.
Конечно, все эти способы хранения денег имели свои риски. Во-первых, всегда была вероятность забыть, где именно спрятаны деньги. Во-вторых, воры также могли быть изобретательными и найти тайник. В третьих, деньги могли испортиться от влаги или пыли.
Ранее OBOZ.UA писал, как в СССР появилась вторая валюта, которую называли "деньгами ГУЛАГа".
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