Карпаты засыпало снегом: в сети показали настоящую зиму

В сети опубликовали фотогафии заснеженных пейзажей украинских Карпат. Фотографии зафиксировали на самом высоком горном массиве – Черногоре.

Фото в Facebook в понедельник, 11 января, обнародовал начальник Яворницкого поисково-спасательного отделения управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Ивано-Франковской области Василий Фицак (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Заснеженные склоны Черногоры", – подписал он фотографии.

Отметим, что по состоянию на 8 утра на горе Поп Иван Черногорский облачно. Температура воздуха -9 градусов. Как сообщили на странице горного поисково-спасательного поста в Facebook, ветер южный, юго-восточной 2-3 м/с.

Напомним, согласно прогнозу украинского Гидрометцентра, 11 января в Карпатах и на Закарпатье небольшой снег, на юге с дождем. Температура ночью и днем -1..-7 градусов, днем на Закарпатье, в центре и на на юге от -2 градусов до +4.

Днем ранее, 10 января, в Карпатах температура воздуха была -14 градусов.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Карпатах спасли более 70 туристов, которые зависли на подъемнике после того, как пропало электричество. Происшествие произошло в карпатском горнолыжном курорте в Славском.