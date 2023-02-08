Блог | Алексей Дмитрович: Карма догнала русских оккупантов: два примера

Як працює карма?! Швидко та безжалісно! Доведено російськими окупантами.

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Випадок раз! Один вояка стає своїми брудними ногами на український прапор. Фотографується. А через деякий час, втрачає обидві ноги. Ті самі, яки топтались по сине-жовтому прапору. Співпадіння? Хто зна. Але вийшов анекдот в оригіналі, "Нет ножек, нет варенья!"

Випадок два. Інший нащадок п’яних матросів-балтийців, виступаючи зі сцени, тримає в руці череп одного із захисників "Азовсталі". На власну думку нащадка та думку російської пропаганди, вчинок неймовірно героїчний, в дусі часу, деды обучали і таке інше. Але не пройшло і року, як вже у власному черепі окупанта, оселилась куля. Покрутилися, змішала все що змогла змішати та заспокоїлась, перетворивши тіло на овоч. Кажуть, що вже розумник перейшов в розряд двохсотих. А всього лише пожартував із загиблим українським воїном! Співпадіння? Можливо…

Карма, вона така! Швидка та безжалісна!