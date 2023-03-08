Блог | Александр Кирш: Карл и Клара, или Странная история светлого праздника

То, что праздник женщин отмечается именно 8 марта, справедливо связывают с именем известной защитницы женских прав революционерки Клары Цеткин.

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Клара Цеткин дружила с дочерью Карла Маркса Лаурой Лафарг. От неё она знала о двух спонсорах Маркса — его двоюродном брате Фредерике Филипсе (основателе Philips) и философе-сподвижнике предпринимателе Фридрихе Энгельсе. С Энгельсом Клара даже успела потанцевать, каковым танцем с одним из основоположников марксизма впоследствии очень гордилась, а средства для революционной деятельности изыскивала с помощью другого предпринимателя — Роберта Боша (основателя Bosh), который, кстати, именно благодаря знакомству с феминисткой Цеткин решил выпускать и стиральные машины — для облегчения труда домохозяек.

В 1910-м году на женском форуме в Копенгагене Клара Цеткин предложила учредить для женских митингов и демонстраций Международный женский день, причём отмечать его 8 марта. Именно в этот день в 1857-м году (увековеченный таким образом год рождения самой Клары Цеткин) в Нью-Йорке состоялась женская демонстрация — то ли текстильщиц, требовавших 10-часового рабочего дня (тогда о 10 часах только мечтали, а о возможных 8 и не догадывались), то ли портовых проституток, требовавших выплаты зарплаты своим клиентам — матросам, которые с ними не могли рассчитаться.

Заодно дата 8 марта как раз в 1910-м совпала с ветхозаветным праздником пурим (с плавающей датой), в связи с чем многие впоследствии вспоминали о национальности самой "тёти Клары".

Впоследствии Клара Цеткин стала депутатом рейхстага, и именно она — на правах старейшей из парламентариев — открывала его сессию в 1932-м, когда большинство там получили национал-социалисты, то есть фашисты. Она — еврейка-коммунистка, 75-летняя, полуслепая — отважно выступила тогда с пламенной антифашистской речью, после чего место председателя уже занял сподвижник гитлера геринг. И, между прочим, одним из финансовых источников геринга был в те годы тот самый Роберт Бош.

Праздник же, приуроченный к 8 марта, пережил их всех. В советское время, кстати, оказалось, что 8 марта по новому стилю это как раз 23 февраля по старому (разница — 13 дней!), так что некоторые мужчины решили, что повод есть и у них: ведь на 23 февраля небезызвестный Троцкий распорядился назначить праздник в честь армии, ставший — как бы "в противовес" 8 марта — советским "днём мужчин".

Дата 23 февраля, отмечу, имела происхождение и вовсе абсолютно неясное. Сейчас же она воспринимается только так: а завтра была война...