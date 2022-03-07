Канал Шария на YouTube заблокировали в Украине: появились подробности

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В Украине заблокировали канал блоггера Анатолия Шария на видеохостинге YouTube. Его жена - Ольга Шарий и их канал "Дубль" тоже заблокированы.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Отметим, что ранее против Шария был расширен пакет санкций.

"Канал Шария на YouTube заблокирован в Украине. Ольга Шарий и их канал "Дубль" тоже заблокированы", — подчеркнул Федоров.

Как сообщал OBOZREVATEL, в августе президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции против Шария и других представителей СМИ.

Кроме того, блогеру было сообщено о подозрении сразу по двум статьям Уголовного кодекса Украины – ч. 1 ст. 111 (Государственная измена) и ч. 1 ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).

Видео дня

Также расследование ведется против "Партии Шария" об отмывании доходов и уклонении от уплаты налогов.

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