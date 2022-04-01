Какой будет вступительная кампания-2022 в условиях войны: основные требования

Несмотря на то, что война в Украине продолжается, вступительную кампанию в высшие учебные заведения не отменяли. Однако из-за того, что ВНО в этом году не состоится, процесс поступления будет изменен с учетом военного положения.

Об этом в Telegram сообщила народный депутат, глава подкомитета по вопросам высшего образования Юлия Гришина. Она рассказала об основных моментах вступительной кампании-2022.

Что будет вместо ВНО?

В этом году украинские абитуриенты будут сдавать национальный мультипредметный тест (НМТ). В нем будут задания по украинскому языку, математике и истории Украины. Оценки за каждый из предметов объявят сразу после теста.

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Централизованные экзамены можно сдать в Украине (кроме временно оккупированных территорий), а также в странах Восточной Европы. Уже предусмотрены основные, дополнительные и специально организованные сессии централизованных экзаменов.

Кроме того, в МОН планируют ввести возможность поступления без централизованных экзаменов.

Безопасность абитуриентов

Этот вопрос является приоритетным для власти. Поэтому решено сдать один централизованный экзамен, который будут сдавать онлайн. Предусмотрена возможность его прерывания при воздушном тревоге. Индивидуальные устные собеседования, творческие конкурсы и профессиональные экзамены можно также провести дистанционно.

Поступление на магистратуру по праву и международному праву

Для него абитуриенты будут сдавать магистерский комплексный тест (МКТ), а для поступления на магистратуру по определенным специальностям – магистерский тест учебной компетентности (МТНК). Для всех других специальностей предусмотрен экзамен в учебном заведении.

Высшее образование на основе полного общего среднего образования и поступление на медицинские специальности

Курсанты – в соответствии с правилами приема заведения.

Специальности по творческому конкурсу – нужно сдавать творческий конкурс.

Остальные специальности на бюджет, специальность 035 и отрасли 05, 06, 07, 08, 22, 24, 28, 29 на контракт – НМТ.

Специальности на контракт (кроме вышеперечисленных) – мотивационное письмо.

В Украине решили использовать практику мировых университетов – мотивационные письма. При поступлении на бюджет они помогут разместить в рейтинге абитуриентов с одинаковым конкурсным баллом, а при вступлении на контракт – составить рейтинг в целом.

"У всех будет равный доступ к поступлению в вузы: подача документов через Интернет, дистанционные собеседования, творческие конкурсы, профессиональные экзамены, подтверждение места обучения из любой точки мира", – подчеркнула Гришина.

Она добавила, что главная цель в этом году – обеспечить максимально равный и цифровизированный доступ всех выпускников к высшему образованию, предоставить льготы военным и правоохранительным учебным заведениям.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 марта депутаты Верховной Рады проголосовали "за" отмену внешнего независимого оценивания и государственной итоговой аттестации в 2022 году. Зачисление в университеты будет проходить по результатам единого мультипредметного онлайн-теста.

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