Заморозки ближайшей ночью придут в Украину!

Наиболее вероятными они будут в западных, северных и центральных областях.

Правда, небольшие и на грунте, но все же - заморозки.

На юге и востоке Украины заморозков не будет.

Далее текст на языке оригинала.

Температура повітря загалом найближчої ночі очікується +2+6 градусів, у східних областях та в південній частині +6+12 градусів.

Вдень 4-го травня повітря буде свіжуватим, +10+15 градусів, на Донеччині, Луганщині й у південній частині теплішим, +12+17 градусів.

Переважатиме вплив антициклону південного походження, тому в більшості областей світитиме сонце, проте "хвіст" атмосферного фронту черкне по Півночі - там вдень можливі невеликі дощі.

У Києві у вівторок ніч буде ясною, зоряною і холодною, +3+5 градусів. На околицях можливі заморозки на грунті 0-2 градуси.

Вдень у столиці потепліє, але таке собі: максимально близько +12 градусів. Якісь серйозні опади - навряд.

Що на тижні?

Буде в Україні тепліти, а в другій половині тижня прибуватиме дощів.

Найбільше вологи припаде на суботу, 8-го травня.

Садити квіти на цвинтарях напередодні поминальних днів вийде добре, земля буде вологою, з неба поллє дощиком, рослини не похилять голівки. Лише візьміть із собою парасолю чи краще одноразовий дощовичок.

З наступного понеділка, з 10-го травня, увірветься до нас вже справжнє тепло, стовпчики термометрів легко перемахуватимуть через +20+25 градусів і навіть вище.

А поки що ще раз нагадую, що найближчої ночі в північних, західних та центральних областях є ймовірність заморозків.

Доїдайте паски статечно, діліться один з одним, приносьте на роботу, сусідам, друзям - це один з найкращих і найсвітліших українських флеш-мобів)

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.