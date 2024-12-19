Какого рода название Буковель: как правильно говорить по-украински

Одним из самых популярных горнолыжных курортов Украины называют Буковель. Он находится в Ивано-Франковской области и принимает туристов круглый год. Но правильно ли вы называете его, согласно правилам украинского языка?

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На самом деле многие украинцы употребляют это название в неправильном роде. Помочь исправить ошибку решила блогер и радиоведущая Ольга Багний. В своем TikTok-блоге она объяснила, какого на самом деле рода слово "Буковель".

По ее словам, многие используют этот топоним в женском роде и говорят: "Ми приїхали з Буковелі". "Но так неправильно. Потому что Буковель – это существительное мужского рода, не женского. Поэтому "мы приехали" не "з Буковелі", "ми приїхали з Буковелю". Вот так правильно", – объяснила Ольга.

Ее слова подтверждает и справочная литература. Так, Большой электронный словарь украинского языка четко фиксирует склонение названия по образцу существительных мужского рода.

И чтобы окончательно убедить вас в том, что слово Буковель имеет именно мужской род, обратимся к происхождению названия. Одноименная гора расположена на территории, где проживают гуцулы, а этот коренной народ называет ее по-особому: Буковьяль. Это означает буквально "увядший бук". А значит, в основе этого топонима лежит название породы дерева, которая тоже имеет все признаки слова мужского рода.

Поэтому сомнений не остается никаких. Слово "Буковель" имеет мужской род и склоняться должно соответствующим образом: "відпочинок у Буковелі", "приїхати до Буковеля/Буковелю", "насолоджуватись Буковелем".

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