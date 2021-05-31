Какими должны быть идеальные школьные стулья: в украинской компании-поставщике деталей назвали критерии

Наши дети значительную часть своей жизни проводят в школе. Так было до карантина. Так непременно будет и после того, как человечество обуздает коронавирус. Поэтому крайне важно, чтобы те 5, а иногда – 6 часов, в течение которых школьник сидит за школьной партой, он чувствовал себя комфортно. И с грузом новых знаний не вынес из школы проблемы с позвоночником, сколиоз или боль в ногах. А для этого достаточно просто соблюдать несложные рекомендации по выбору стула, на котором будет сидеть ученик.

Каким должен быть правильный школьный стул, чтобы он не спровоцировал у ребенка проблемы со здоровьем, мы расспросили у представительницы отечественной компании "Буковинская ламель". Эта украинская компания, помимо прочего, производит высококачественные эргономичные сиденья и спинки для школьных стульев из фанеры бука. И экспортирует их в страны ЕС.

Какой он – идеальный школьный стул?

Самое главное требование, которое существует к школьному стулу – он должен обеспечивать правильное положение позвоночника во время сидения. Когда ребенок сидит правильно – угол между бедром и голенью должен формировать прямой угол. Стопа также должна стоять на полу под углом 90%. И именно для того, чтобы обеспечить соблюдение этих важных для избежания проблем с позвоночником условий, Украина по примеру Европы начала разделять школьную мебель на 7 "ростовых" групп. То есть в идеале, мебель должна "расти" вместе с детьми, чтобы школьникам не приходилось сгибаться, пытаясь уместиться за уже маленькой для них партой на неудобном слишком низком стуле.

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Немалую роль играет также форма сиденья и спинки стула. В европейских школах используются исключительно стулья, имеющих изогнутые спинки и сиденья с небольшими углублениями. На таких стульях удобно опираться на спинку, а сиденья с углублениями позволяют ребенку держать правильную осанку. Кстати, край сиденья должен быть округлено-изогнутый (так называемый "козырек"), ведь прямой край стула может давить ребенку под коленями – и провоцировать проблемы с ногами.

К тому же, на школьном стуле не должно быть подлокотников. Вопреки распространенному убеждению, этот элемент удобства ребенку не добавит. А вот навредить может: поскольку подлокотники не регулируются, ребенок, опираясь на них (чаще всего – неравномерно), будет напрягать шейный отдел позвоночника. И, как следствие, может страдать от боли. Со временем разовьется искривление позвоночника.

Большое внимание за рубежом уделяется также материалу, из которого изготовлены школьная мебель. Европейские государства заботятся о здоровье своих граждан, и особенно – маленьких. Поэтому выбирают для них лучшее. Чаще всего при выборе школьной мебели в большинстве стран ЕС предпочитают гнутоклеенным заготовкам спинок и сидений для стульев из бука. Европейцы выбирают эту породу дерева из-за ее прочности и устойчивости к царапинам и повреждениям: в сочетании с правильно подобранным лаком такие детали дадут фору любой другой породе дерева. И хотя стоят гнутоклеенные детали бука несколько дороже фанеры березы или ольхи, к примеру, которые широко используются в Украине при производстве школьной мебели – срок их эксплуатации значительно длиннее.

И уж точно европейцы не позволят, чтобы их дети сидели на стульях и за партами из низкокачественного, а порой – токсического дешевого пластика. Ведь сэкономив несколько евро на таком школьном комплекте, они рискуют в будущем потерять гораздо больше, спровоцировав у своих детей проблемы с дыхательными путями.

А что в Украине?

В Украине, к сожалению, ключевым критерием выбора школьной мебели остается не их качество, а цена. А во многих случаях – еще и размер "отката", который может обеспечить поставщик организаторам тендера.

Как правило, в тендерах, где речь идет не о паре тысяч гривен, а о миллионах или даже десятках миллионов бюджетных средств, можно заметить интересную закономерность: технические условия и требования к закупаемой продукции, очень часто прописаны под конкретного производителя. Так, уже не один год в тендерной документации практически не упоминается требование соответствия продукции ГОСТ. Исчезла также существовавшая ранее практика прописывания альтернативы указанным требованиям. То есть если раньше, скажем, в тендерной документации прописывали "сиденья из ДСП или альтернатива" – сейчас в большинстве случаев никаких вариантов там не предусмотрено.

Фактически, сейчас организаторы тендеров имеют все возможности прописать тендер так, чтобы победить в нем могла конкретная компания. А остальные либо не производят продукцию, которая соответствовала бы таким требованиям, или просто не успеют за ограниченные сроки изготовить необходимую крупную партию товара.

По оценкам экспертов, такая ситуация сказывается не только на качестве закупаемой мебели, но и на расходах бюджета. Ведь обычно при таких тендерах их организаторы получают определенный "откат" от производителя, который гарантированно получит заказ. В результате государство может переплачивать до половины от реальной стоимости мебели, которая закупается. И получать при этом некачественную, а порой – и опасную продукцию. В частности, это касается мебели с покрытием из токсичного китайского пластика.

Конечно, номинально у других компаний, которые через специфически выписанные условия тендеров, не допускают к участию в процедуре закупок, есть возможность подать жалобу в Антимонопольный комитет. Однако на практике делать это имеет смысл только если речь идет о закупках на миллионы. Ведь каждая жалоба обойдется компании в 5000 гривен – и совсем не обязательно она будет довольна. Поэтому в случае, если сумма закупок небольшая – производители просто не могут себе позволить таких дополнительных затрат.

Поэтому имеем ситуацию, когда государство только на закупках мебели теряет огромные средства через коррупционные схемы и лазейки в законодательстве. И до сих пор не создало органы контроля ни за тем, как прописываются тендеры, ни за тем, что именно закупается.

А закупается пока преимущественно мебель низкого качества. В Украине очень распространены школьные стулья и парты из ДСП или дешевых по сравнению с фанерой бука заготовок из мягких пород дерева – березы или ольхи, которые очень легко повредить в процессе эксплуатации. Тем более, что часть производителей, стараясь еще больше удешевить собственное производство, использует 7мм заготовки вместо предусмотренных ГОСТ 8 мм.

И форма сиденья и спинки в большинстве стульев, закупаемых для школ, далека от европейских стандартов. Сиденья, как правило, делают прямыми, с острыми краями, впиваются ребенку под колено. А опираться на спинку такого стула обычно крайне неудобно.

В нашей стране также потеряно практику испытаний для школьной мебели, которая ранее существовала. Ведь качественный стул должен гарантированно выдерживать определенное количество падений с различной высоты и под разным углом. Сиденья с березы или ольхи таких испытаний не выдерживают – трескаются и ломаются. Следовательно – требуют полной замены деревянных составляющих.

Такие испытания предусмотрены ГОСТом. Однако, как уже отмечалось, в настоящее время при проведении тендеров ГОСТ не учитывается – если соответствие этим стандартам не прописано в самом тендере.

Качество vs экономия: действительно удобная мебель стоят значительно дороже?

В Европе используют мебель со спинками и сиденьями из шпона бука. Они стоят немного дороже, но служат гораздо дольше. Потому твердая поверхность этой породы дерева более устойчива к царапинам и ударам. Следовательно – менять такую мебель приходится реже, чем, скажем, изготовленнную из шпона березы. При этом разница в стоимости комплекта "сидение + спинка" из бука и из березы составляет от 10 до 20 гривен. Небольшая плата за возможность значительно длинной эксплуатации, не так ли?

Однако родители, которые сами скидываются на мебель для своих детей, часто об этом не знают – и выбирают более дешевые варианты. Чиновники же, тратя бюджетные средства, тоже на цену не очень обращают внимание. Особенно там, где их интересует размер возможного "отката".

Спрос рождает предложение

Украинский производитель "Буковинская ламель" производит комплекты для школьных стульев с гнутоклееного шпона бука уже не один год. За последнее время компания серьезно инвестировала в развитие производства и закупку более технологичного оборудования. Поэтому мощность завода выросла в десять раз.

Высококачественную продукцию "Буковинской ламели" давно оценили за рубежом: более 90% всего, что производится на заводе, идет на экспорт. На стульях из украинских заготовок сидят дети в Чехии, Словакии, Румынии, Германии, Франции, Италии, Бельгии и других европейских странах, перечень которых постоянно расширяется.

И хотя себестоимость мебели из шпона бука – минимум на 20% превышает себестоимость продукции из дерева мягких пород или того же ДСП – в "Буковинской ламели" сознательно сделали ставку на качество. Ведь именно она является определяющим критерием выбора товаров в цивилизованных странах.

В компании заявляют, что не участвуют в тендерах, поскольку являются только поставщиками комплектующих.

К счастью, в Украине есть сознательные производители – клиенты ООО "Буковинская Ламель", которые закупают именно высококачественные детали из бука для производства школьных стульев. Однако на предприятии верят: рано или поздно, это поймут и другие производители и – Украина также придет к тому, что сейчас понимает весь мир: экономить на здоровье своих детей – не самый умный выбор. Который впоследствии выльется в куда более серьезные расходы, чем приобретение качественной мебели вместо откровенного мусора.