Какие знаки Зодиака чаще становятся миллиардерами: астрологи дали ответ

Чаще всего среди других знаков Зодиака миллиардерами могут становиться Девы, Овны, Водолеи и Рыбы.

К такому выводу пришли астрологи, передает horoscopes.rambler.ru. Также к богатству склонны Стрельцы и Козероги. Все эти знаки, как отмечают эксперты, отличаются своей целеустремленностью, дружелюбием и настойчивостью.

Дева

Как утверждают астрологи, исключительные шансы на богатство имеют именно представители этого знака. Известно, что среди долларовых миллиардеров около 12% родились именно под знаком Девы. Добиться богатства им помогает трудолюбие, коммуникабельность и обаяние.

Овен и Водолей

Представителей этих знаков среди самых богатых людей мира – 8%. В частности, как утверждают эксперты, Водолеи запросто могут заработать много денег благодаря широкому кругозору и дружелюбию. Овны же пробивают себе путь на финансовый олимп редким упорством. В арсенале их средств – хитрость и ловкость, а прямолинейность нередко граничит с бестактностью.

Рыбы

В список миллиардеров часто попадают именно представители этого знака. Они отличаются настойчивостью и упрямством. Рыбам не составит труда обзавестись нужными знакомствами. К тому же, они часто рискуют и умеют манипулировать людьми, однако не терпят несправедливости. Представители этого знака обладают хорошей интуицией и умудряются проворачивать авантюрные проекты в самых неподходящих для этого условиях.

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