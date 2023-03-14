Какие заболевания органов дыхания и пищеварения являются основанием для признания непригодным во время мобилизации: разъяснение

Во ходе действия военного положения в Украине мобилизации в ряды ВСУ не подлежат граждане, имеющие тяжелые патологии, в частности отсутствие конечности, слепоту, глухоту, умственную отсталость или шизофрению. При этом есть перечень заболеваний, которые могут временно или пожизненно освободить военнообязанного от службы не только в мирное время, но и в военное время.

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Среди них выделяют ряд болезней органов дыхания и пищеварения. OBOZREVATEL собрал разъяснение о том, какие из них являются основанием для признания мужчины непригодным во время мобилизации, в том числе с исключением из воинского учета.

Отметим, что перечень граждан, не подлежащих призыву, определен в ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Не подпадают под мобилизацию те военнообязанные, которые признаны временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья или полностью непригодными с исключением из воинского учета в соответствии с выводом военно-врачебной комиссии (ВВК).

До того каждый призывник проходит полноценный медицинский осмотр у хирурга, терапевта, дерматолога, стоматолога, невропатолога, психиатра, офтальмолога, оториноларинголога, а при наличии медицинских показаний – дополнительных врачей других специальностей.

Положение о военно-врачебной экспертизе в ВСУ определяет список болезней, при наличии которых военнообязанных могут временно или вообще не взять на службу в мирное и/или военное время. К тому же список заболеваний, из-за которых не примут в армию в мирное время, существенно шире, чем препятствующий службе во время военного положения.

С какими болезнями органы дыхания не берут на службу?

Что Непригодными к военной службе с исключением из воинского учета считаются только те, у кого есть хронические заболевания нижних дыхательных путей и легких со значительными нарушениями функции внешнего дыхания. А также больные тяжелой персистирующей бронхиальной астмой.

С подробным перечнем заболеваний и условий годности или непригодности призывников можно ознакомиться в Приложении 1 к Положению о военно-врачебной экспертизе в ВСУ (Расписание болезней, состояний и физических недостатков, определяющих степень годности к военной службе).

Какие заболевания органов пищеварения являются основанием для признания непригодным к службе?

К болезням органов пищеварения, с которыми военнообязанные могут признать непригодными к военной службе, с исключением из воинского учета относят:

– болезни пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки, аппендикса, кишечника и брюшины со значительными нарушениями функций;

– эзофагит, гастрит, гастродуоденит, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь и другие;

– язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки со значительными нарушениями функций;

– болезни печени со значительными нарушениями функций (алкогольная болезнь печени, токсическое поражение печени, печеночная недостаточность; хронические гепатиты, фиброз и цирроз);

– болезни желчного пузыря, желчевыводящих путей и поджелудочной железы со значительными нарушениями функций (холецистит, холангит, панкреатит и другие);

– болезни аппендикса;

– другие болезни кишечника и брюшины (непроходимость, паралитический илеус, инвагинация, дивертикулярная болезнь, синдром раздраженного кишечника, запор, мегаколон, болезни заднего прохода и прямой кишки, перитонит, спаечная болезнь и другие) со значительными нарушениями функций.

Как сообщал OBOZREVATEL, уполномоченный ВРУ по правам человека Дмитрий Лубинец пояснил, что выдача повесток во время военного положения должна производиться в соответствии с законодательством Украины. Учитывая это, вполне законным является процесс выдачи повесток на улице, работе, блокпосте и в других общественных местах.

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