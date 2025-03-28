Какие вещи, модные среди бабушек в СССР, ворвались в тренды

Мода – вещь цикличная и порой выносит на гребень волны вещи, которые казалось уже забыли навсегда, ведь предыдущий период их популярности прошел очень давно. Но достаньте альбом с фото ваших молодых бабушек и вы увидите, как вещи времен СССР сейчас быстро возвращаются в моду.

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В основном речь идет об одежде в стиле бохо. Наряды, которые связывают с культурой хиппи, периодически возвращаются на подиумы. Сейчас в моде более сдержанная версия этого стиля – именно такая, какой ее можно было увидеть в Советском Союзе. OBOZ.UA узнавал, что стоит достать из бабушкиного сундука прямо сейчас.

Платья в цветочек

Цветочный принт, кажется, никогда не выходит из моды. Он романтичен и комплиментарен для любого типа внешности. Но сейчас в моде именно мелкий цветочный принт – такой, как носили наши бабушки. Чтобы избежать излишней наивности в образе, такие вещи предлагают носить с массивной обувью и аксессуарами – они будут балансировать настроение образа.

Телогрейки

В СССР так называли тёплые (нередко стеганные) куртки с накладными карманами и комфортными мягкими воротниками и манжетами. Их надевали для работы в поле или в цехе. Конечно, современная мода адаптирует рабочие вещи и делает их более стильными. Поэтому на подиумах мы можем видеть стеганые бомберы или так называемые куртки рабочего. Комбинируйте их с легкими и романтичными вещами и гламурными аксессуарами.

Брюки-клеш

Иметь штаны этого кроя была мечтой каждой советской модницы. Да и модника тоже. В этом году они возвращаются в тренды. Расширенные внизу джинсы и брюки захватили подиумы. Они подходят для любого типа фигуры и очень удобны в носке.

Водолазки

Облегающие трикотажные кофты с длинными рукавами и высоким горлом считаются одной из основных вещей в капсульном гардеробе. Однако в таком случае стилисты рекомендуют выбирать модели нейтральных цветов. В СССР пытались доставать водолазки заметных оттенков, чтобы внести хоть какое-то разнообразие в довольно скучный в целом гардероб. Так же и в этом сезоне – подыщите себе что-нибудь красочное.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, на какие "устаревшие" штаны лучше обратить внимание в этом сезоне.

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