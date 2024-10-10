Какие цвета авто были престижными в СССР, а над какими смеялись

Современные автомобили, хотя и тяготеют к более универсальным цветам, все же предлагают водителям огромную цветовую гамму на выбор. Все совсем по другому было во времена СССР.

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Как пишет издание "За рулем", в советскую эпоху в ходу была ограниченная палитра автокрасок. К тому же некоторые цвета откровенно смеялись.

Черно-серые авто

Черный, серый и белый – наиболее популярные цвета для автомобилей. В такие же цвета начали окрашивать машины в СССР в 1930-х годах. Остальные оттенки использовали очень редко. В основном для выставок.

Уже в то время чёрный цвет автомобиля считался признаком престижа и высокого статуса владельца. На черных автомобилях разъезжали высокие начальники. А вот после 1945 года основными цветами стали "мышиный" серый и светло-бежевый. К тому же нитрокраски тех лет были блеклыми. Поэтому, когда сейчас реставраторы придают своим авто блеск, они отступают от автентичности.

Постепенно цветовую гамму советских автомобилей разбавляли голубым и зеленым. А вот черных "Побед" ГАЗ-М20 даже для чиновников не делали. Все потому, что кузова таких авто были не идеальными, а черная краска все неровности только подчеркивала.

Большинство ЗИС-110 и ГАЗ-12 ЗИМ были именно черными, поскольку их кузовы перед окраской доказывали вручную особенно тщательно. Но ЗИС обычным людям не продавали, а дорогой ЗИМ могли приобрести единицы.

Появление цвета

Цветные авто начали появляться на дорогах СССР в середине 1950-х годов. Более того, появились двухцветные "Москвичи" и "Волги". Мода на биколор пришла из США.

Однако красить кузова в два цвета было сложно. Сначала весь кузов на заводе покрывали светлой эмалью, а затем отдельные участки – темной. Проблемы начинались на переходной линии.

Двухцветные автомобили производили, в основном, на экспорт. Чаще всего кремовый или белый цвет сочетали с темно-красным, зеленым или голубым. Хотя были и другие сочетания. Это повышало престиж разноцветных автомобилей на внутреннем рынке – каждый хотел иметь экспортное авто. Советские водители прекрасно знали, что экспортные машины более тщательно приводят в порядок и строже принимают перед продажей. Некоторые автолюбители умудрялись покрасить машины в два цвета самостоятельно.

Еще быстрее начала расширяться цветовая гамма в 1960-х гг. Тогда некоторые советские автомобили, особенно "Москвичи" имели неплохой спрос на западе, а яркие цвета как раз входили в моду. Черный цвет оставили большей частью для "элитных" моделей.

Белому и оранжевому отказать

К началу 1970-х гг цветовая гамма советских автомобилей стала очень яркой и разнообразной, что вовсе не означало широкий выбор для рядового покупателя. Часто одну модель окрашивали только одной яркой краской и таким образом лишали будущего владельца выбора. Приходилось смиряться.

Чего советские водители не выносили, так это белых автомобилей. Их брали только если выбора совсем не было. Все дело в том, что такие машины очень быстро покрывались ржавчиной – коррозия на белом фоне проявлялась моментально, а качество материалов было таким, что кузовы начинали ржаветь очень быстро.

Незаметной ржавчина была на автомобилях цвета "охра золотистая", то есть оранжевых. Но этот оттенок тоже относили к непрестижным. Дело в том, что такой краской покрывали городские автобусы. Поэтому частные авто оранжевого цвета становились предметом насмешек.

И снова к серому

Прорыв в советской цветовой гамме автомобильных красок был связан с "Москвичами". Именно их впервые стали окрашивать красками металлик. Тогда даже за границей такой эффект окрашивания случался нечасто. А "Москвичи"-2140 уже начали красить финской эмалью Sadolin. Такие авто мгновенно стали престижными.

Примечательно, что выбор цвета красок металлик был очень ограничен. Доступны были только светло-коричневый и серый оттенки. Поэтому эти цвета быстро снова стали признаком престижа.

Но во второй половине 1980-х годов металликами стали красить "Лады Самары", а впоследствии и часть "Жигулей". Подобная краска перестала быть чем-то особенным, но мода на сдержанный цвет при этом осталась. Топовым выбором стал так называемый "мокрый асфальт". Вернулась также мода на черные машины, которая продержалась вплоть до развала СССР. Яркими, в большинстве своем желтыми, были в это время в основном такси.

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