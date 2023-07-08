Какие травы и цветы защищают дом от злого глаза: подборка

Суеверные люди верят, что недобрый взгляд или негативная энергия может навлечь беду и несчастье. Наши предки защищали свое жилище с помощью разных трав.

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Чтобы сделать оберег для своего дома, нужно знать, какие цветы собирать. OBOZREVATEL составил список магических трав.

Василек

Этот цветок символизирует спокойствие, верность и стабильность. Небольшой букет из васильков вешали над дверью внутри или на крыльце. Люди верят, что цветок наделен мощными силами, которые оградят от нечисти.

Гвоздика

Букеты из гвоздики оградят вас от завистливых людей. Это самый мощный оберег от негатива, который приносит человек в ваш дом. Эти цветы символизируют преданность, любовь и обаяние.

Базилик

Сильный аромат базилика отпугивает бесов. В дом, где есть такое растение, никогда не попадут злые духи. Эта трава также привлечет в дом деньги и славу. Можно не только расставить маленькие букетики по дому, но и выращивать его в контейнерах на подоконнике.

Мята

Если вы чувствуете моральное истощение после общения с человеком, это был энергетический вампир. Вам необходимо заварить чай из мяты, чтобы восстановить свои силы и вернуть хорошее самочувствие. Запах растения отпугивает нечисть.

Также если носить несколько мятных листочков в кошельке или сумочке, то растение защитит вас от воровства.

Барвинок

Барвинок защищает дом от беспокойных духов и домового, с его помощью можно избавиться от паранормальных явлений. Эта трава является символом потустороннего загробного мира, так называемая "фиалка мертвецов". Поэтому когда вы добились результата, нужно избавиться от оберега, чтобы не навлечь беду.

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