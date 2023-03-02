Какие болезни желудка являются основанием для признания непригодным во время мобилизации: разъяснение

С некоторыми заболеваниями желудочно-кишечного тракта военнообязанный может быть исключен из воинского учета, еще с рядом – признан ограниченно пригодным к службе во время мобилизации в Украине. Она, напомним, продлена до 20 мая и подлежат ей мужчины 18-60 лет, в большинстве с удовлетворительным состоянием здоровья.

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После вручения повестки каждый призывник должен пройти военно-врачебную комиссию (ВВК), которая и определяет пригодность, непригодность или ограниченную пригодность военнообязанного. OBOZREVATEL собрал разъяснение о том, с какими болезнями желудка мужчину не возьмут служить.

Отметим, что при определении пригодности или непригодности военнообязанного ВВК опирается на список болезней, изложенный в Положении о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины, наличие которых освобождает мобилизованного от службы.

Согласно ему, мужчины, страдающие язвенными заболеваниями желудка, могут быть признаны непригодными или ограниченно пригодными для прохождения военной службы.

По словам юриста Дмитрия Дончака, вопрос о пригодности с болезнями желудка определяется статьей 53 расписания болезней Приказа №402. В статье указаны два пункта с перечнем заболеваний, которые определяют, могут ли быть мобилизованы мужчины с ними – а именно пункт 53-а и 53-б.

Следовательно, мужчину могут признать ограниченным или полностью непригодным к военной службе при таких заболеваниях:

– язвенная болезнь с долго не рубцующимися язвами;

– язвенная болезнь, осложненная кровотечением с развитием послегеморрагической анемии или перфорацией (в течение 5-ти лет после указанных осложнений);

– язвенная болезнь с частыми (два раза и более в год) рецидивами язвы, требующими длительного стационарного лечения (более двух недель);

– язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки с внелуковой локализацией язвы;

– язвенная болезнь желудка, двенадцатиперстной кишки с множественными (две и более) язвами за последние 5 лет;

– язвенная болезнь, осложненная грубой рубцовой деформацией луковицы двенадцатиперстной кишки при умеренных нарушениях эвакуаторно-моторной функции.

Степень негодности определяется в индивидуальном порядке. Скорее всего, в случае выявления вышеперечисленных болезней человеку установят ограниченную пригодность.

В то же время военнообязанного должны исключить из воинского учета при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, осложненной пенетрацией, стенозом пилоробульбарной зоны (задержкой контрастного вещества в желудке более 24 часов), что сопровождается упадком питания или отказом от оперативного лечения.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие болезни кожи являются основанием для признания ограниченно пригодным к военной службе. А также при каких из них могут быть исключены из воинского учета во время общей мобилизации в Украине.

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