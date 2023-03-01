Какие болезни кожи являются основанием для признания ограниченно пригодным или исключения из воинского учета: разъяснение

В период действия военного положения, даже во время всеобщей мобилизации, не могут призвать в Вооруженные силы Украины лиц, имеющих определенные болезни. Так, от призыва и военной службы освобождаются украинцы, имеющие тяжелые патологии.

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К таким относятся, в частности, и некоторые болезни кожи и подкожной клетчатки. OBOZREVATEL рассказывает, какие из них являются основанием для признания военнообязанного ограниченно пригодным или непригодным к службе с исключением из воинского учета.

Напомним, что диагнозы для непригодности в мирное и военное время отличаются. То есть список заболеваний, позволяющих избежать военной службы в мирное время, существенно шире, чем в военное.

Только военно-врачебная комиссия (ВВК) имеет право назначить военнообязанного :

– ограниченно годным или временно непригодным к службе: таких лиц все равно могут призвать, когда это понадобится;

– полностью непригодным к военной службе как в мирное время, так и во время войны (такое лицо исключается из воинского учета).

Болезни кожи и подкожной клетчатки

В Положении о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины есть перечень болезней кожи и подкожной клетчатки, дающих право призывнику освободиться от службы.

Основанием для исключения из воинского учета лица могут быть:

– диффузный нейродермит (атопический дерматит) с распространенной лигнификацией кожного покрова;

– пузырчатка обычная;

– герпетиформный дерматит.

Остальные кожные заболевания делают человека непригодным для военной службы в мирный период или временно непригодным во время военного положения. Это определяется индивидуально по каждому военнообязанному.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какие болезни являются основанием для признания ограниченно пригодным во время мобилизации в Украине. Также было разъяснение о том, сколько должно продолжаться обучение мобилизованным, если они не имеют военного опыта.

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