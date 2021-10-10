Какая погода будет в Украине на Покров: синоптик озвучила прогноз

На христианский и народный праздник Покров Пресвятой Богородицы, который отмечается 14 октября, погода в Украине будет прохладная и влажная. Дожди в некоторые регионы придут еще за день до него.

Об этом рассказала народный синоптик Наталья Дидденко. Прогноз она опубликовала на своей странице в социальной сети Facebook.

По ее словам, северный антициклон, который долго находился над территорией страны, вскоре ее покинет. Так, воздушная масса изменится и будет уже с осадками.

В частности, первые значительные дожди пройдут вечером среды, 13 октября, и охватят едва ли не все области. Так же, по прогнозу Диденко, дожди будут идти и на Покров в четверг, 14 октября.

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Синоптик опубликовала соответствующую карту. Она добавила, что в целом на следующей неделе холодный воздух в Украине будет преобладать, и только на востоке днем будет немного теплее.

Добавим: по прогнозу Украинского гидрометцентра, осадки накроют страну накануне Покрова Пресвятой Богородицы. 13 октября они ожидаются днем и ночью во всех регионах, кроме Волыни, Львовщины, Луганщины и Донетчины.

А вот на 14 октября прогноз синоптиков Укргидрометцентра свидетельствует, что дожди в стране будут в ночное время, температура воздуха покажет +2... +4 в большинстве западных областей, +3... +6 на севере, +5... +7 в центре, до +10 местами на востоке и юге.

Днем на Покров будет облачно, но сухо. На западе +7... +9, на севере, в центре и местами на востоке +10... +13, на остальной территории +14... +17.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские синоптики спрогнозировали, какой будет погода зимой 2021-2022 годов. Они рассказали, ждать ли украинцам сильных морозов и снега.