Сегодня проанализирую вопрос, который краеугольным камнем с 2015-го разделил жителей ОРДЛО, в том числе и проукраинских, на две враждующие стороны, и каждый раз, когда кто-то пытается найти ответ на этот вопрос, в соцсетях начинается война, а поднявшего неудобную тему клеймят "предатель Донбасса".

Нет, это не история Украины, не мова, и даже не особый статус ОРДЛО, ну, а уж тем более, не политика и Президент. Это деньги. Да, деньги всегда есть и будут камнем преткновения даже в самой патриотической среде.

Поэтому сегодня о неудобном: пенсии жителям ОРДЛО, которые, имея статус переселенца, живут в ОРДЛО и просто приезжают в мирные части Украины получать выплаты или же используют "решал".

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Платить или нет? Заслуженные пенсии или нет? Кто обязан финансировать оккупированные территории? Наши люди там? Морально или аморально?

И вот, зуб даю, первыми, кто зло и агрессивно отреагирует на данную статью, это будут вот эти самые "переселенцы", и даже, в большинстве случаев с желто-голубыми патриотическими аватарками на аккаунтах, но, относящиеся к категории "получатель" или "получатели родственники".

Эта тема безболезненно обсуждается теми, кто не является получателями двойных пенсий и в редком, редчайшем случае, реально патриотическими жителями ОРДЛО, которые давно и категорично требуют от мирных частей Украины прекратить финансирование терроризма ОРДЛО.

Мало кто из тех, кто сидит на пенсионной игле, реагирует на эти вопросы с позиции гражданственности. Все же своя рубашка всегда ближе к телу, чем интересы государства. Это, понятно. Поэтому все защитники бедных и униженных Украиной жителей ОРДЛО имеют свой непосредственный финансовый интерес в данной теме. Поэтому очень любят журналистов, которые пишут эмпатические материалы на тему "бедные и униженные Украиной жители ОРДЛО, выживают, как могут" и не любят вот такие материалы, написанные "предателями Донбасса".

Что ж, как по мне, так лучше быть "предателем Донбасса", чем вампиром- предателем Украины. Поэтому сегодня очень неудобный материал.

Начну его с того, что поясню читателям, кто не в теме вопроса, некоторые нюансы.

Переселенцами (Внутренне Перемещенные Лица) в Украине названы все, кто на момент войны был прописан в Луганской и Донецкой областях, в городах, попавших в оккупацию, и обратился в соцслужбы Украины на мирных территориях.

Более 70% всех зарегистрированных переселенцев живут в ОРДЛО, имеют там не захваченное и не разрушенное жилье, "паспорта республик", паспорта РФ, получают пенсии в ОРДЛО в рублях, из этих процентов большая часть тех, кто в мирные части Украины приезжает 1 раз в три месяца или не приезжает совсем, пользуясь услугой "решал".

Поэтому цифры Минсоц о полутора миллионах переселенцев, это вот общая цифра всех, кто получил справку, а не тех, кто реально выехал.

Это болезненная тема для реальных переселенцев. Тех, кто выехал, потерял там дома и имущество, здесь купил или снимает жилье и испытывает отвращение ко всему, что связано с "республиками". Большая часть этих людей уже невозвращенцы и сократили свои поездки в ОРДЛО, решив вопросы вывоза всего ценного, включая, родных, цветов, книг и животных. Менее 2% реальных переселенцев, купивших за эти годы жилье в мирных частях Украины, вот только сейчас начинает движения по вывозу оставшегося там имущества.

И мы давно просим нас разделить на ВПЛ и "жители ОРДЛО, проживающие в ОРДЛО и имеющие право на соцвыплаты в мирных частях Украины". Но это не выгодно. Очень! Так как вместо полутора миллионов переселенцев у государства останемся только мы, "предатели Донбасса".

И окажется, что получаемых из Европы денег, вполне и с лихвой хватило бы на обеспечение всех реально выехавших жильем или компенсацией на его приобретение из учета покупки жилья вторичного сектора (не новострой), на переобучение переселенцев новым специальностям, на обучение, выплату помощи, лечение, протезирование, психологов… Поэтому держать в уме полтора миллиона выгодно, ведь тогда помощь Европы будет поступать из расчета этой растущей цифры.

Да, она растет. И не, потому что из ОРДЛО выезжают люди (хотя да, сейчас отток людей оттуда увеличился), а потому что умершие в ОРДЛО продолжают быть "переселенцами" и получают в мирных частях Украины пенсии.

Реальной цифры реально выехавших из ОРДЛО людей и расселившихся в мирных частях Украины, не знает никто. Есть виртуальная цифра, по регистрации ВПЛ, не более. Например, с моей улицы, где я жила до переселения, 9 человек умерли, но их родственники через "решал" получают пенсии в мирных частях Украины на давно умерших людей. 7 лет Украина платит пенсии мертвым людям. И родня, получающая и платящая "решалам", живущая в ОРДЛО, потирает ручки. Это у них называется "доить хунту".

90% жителей ОРДЛО, даже тех, кто позиционирует себя, как проукраинских, имеют в ОРДЛО "паспорт республики", паспорт гражданина РФ, документы "республики", платят налоги "республики". Это называется "мы выживаем".

С одной стороны понятно, не будешь подчиняться оккупантам, потеряешь и жилье, и работу, с другой, почему они герои, а мы, выехавшие — предатели Донбасса? Но это, скорее всего, риторический вопрос, так как вряд ли он найдет отображение в законе про коллаборционизм. Это политически не выгодный закон, можно потерять рейтинг. Это если политик держится за пророссийского избирателя.

Если политик проукраинский, то закон о коллаборантах, как и разграничение ВПЛ на ВПЛ живущих в мирных частях Украины и жителей Украины, живущих в ОРДЛО, поднимут его рейтинг до небес. Люди хотят правды!

Писать в законе "граждане Украины, живущие в ОРДЛО", уже политически и юридически опасно. 90% жителей ОРДЛО имеют "паспорт республик" и 75% жителей ОРДЛО имеют паспорт гражданина РФ. Это факт. Поэтому закон об автоматическом лишении гражданства для тех, кто получил паспорт гражданина РФ, живя в Украине, в том числе и в ОРДЛО, просто долгожданный и необходимый, как и закон про коллаборантов и коллаборционизм.

Бизнесмены ОРДЛО платят налоги "республикам" и давно зарегистрировали свой бизнес по законам "республики", то есть имеют "паспорт республики".

Пенсионеры ОРДЛО поголовно имеют "паспорт республики". Там все просто: нет "паспорта" — нет пенсии. Я это говорю со знанием дела, так как у меня там знакомые и родня, я общаюсь с переселенцами, и основная масса пенсионеров из ОРДЛО — владельцы "паспорта республик" и паспорта гражданина РФ, просто скрывают этот факт, чтобы не злить общество.

Поэтому это уже не граждане Украины, это жители оккупированных районов. Их гражданство нам еще предстоит выяснять.

Говорить о получателях пенсий из ОРДЛО не совсем правильно. Получатели социальных выплат- вот более точное описание этих людей. Это ведь не только пенсионеры. Регресс. Выплата за профзаболевание или увечье, полученное на работе. Выплаты на детей, родовые, декретные, матерям одиночкам, пенсии по потери кормильца, пенсии по инвалидности. Социальных выплат очень много. Поэтому, когда мы говорим "пенсии" мы ка бы сужаем круг, делая виноватыми пенсионеров, но "доить хунту" сейчас в ОРДЛО выгодно у всех возрастных категорий.

Кстати, мамочки заробитчане (те, кто рожает ради выплат) очень обрадовались возможности получить родительский капитал из РФ, но очень сильно обломались об российские законы. Для получения соцвыплат в РФ нужна прописка в РФ. Жителям ОРДЛО, получающим российские паспорта, прописку не ставят. Но и тут, начался бизнес, прописку на РФ просто покупают.

Все получатели выплат в ОРДЛО получают из двух рук. "Ласковое теля, двух мамок сосет" — это вот в тему.

То есть, если пенсионер живет в ОРДЛО и зарегистрирован в пенсионном ОРДЛО он получает пенсию в ОРДЛО в рублях (они называют это не пенсией, а помощью от Путина) и пенсию в мирной части Украины (забрать у хунты заслуженое). Эти пенсионеры имеют "паспорта республик", все без исключения, они же быстрее всех получают паспорт граждан РФ, была надежда на 3-ю пенсию и в РФ, но не срослось.

Работающие в ОРДЛО, бизнесмены и пенсионеры самые активные получатели паспортов, как ОРДЛынских, так и российских.

Есть пенсионеры из ОРДЛО, кто выехал в мирные части Украины, купил здесь жилье или снимает жилье, но получает пенсии в ОРДЛО, за них там получают родственники. Они называют это "получать компенсацию от Путина".

То же самое с регрессом, детскими. Есть те, для кого эти двойные выплаты "доить укропов", а есть те, кто считает это "доить Россию". Но, тем не менее, любой получатель соцвыплат из ОРДЛО в 80% случаях старается оформить 2 выплаты и там, и здесь. Чем выше пенсия или соцвыплата, тем выше процент получателей от двух "мамок", так как есть чем платить решалам, проценты по обналичке. Жители ОРДЛО с минимальной пенсией, себе такого позволить не могут, если одиноки, если есть родственники, помогающие в передвижении, то да, оформляют, ведь прожить на одну "российскую" выплату в ОРДЛО нереально.

Насколько это морально? Я скажу цинично, но правдиво, знаете, я столько увидела на этой войне и услышала, поэтому, если скажу "у каждого своя мораль", то окажусь права. Наверное, мне проще всего это сделать, я не получаю ни одной выплаты ни с одной из сторон.

Я не пенсионер, не мать-одиночка, не инвалид, я переселенец, имеющий жилье в мирной части Украины, купленное в 2015-м году в селе, по закону, я не имею права ни на одну льготу и выплату. Как и мои дети. Кто не верит — читайте закон. И таких, как я — много. Просто за "все переселенцы получают" нас не видно. Вот почему так важно нас разделить на существующих и виртуальных переселенцев.

Морально ли тем, кто выехал из ОРДЛО и пытается прижиться в мирных территориях Украины, получать деньги из ОРДЛО в рублях?- ответим "да", тогда мы должны ответить "да" и в отношении тех, кто пытается выжить в ОРДЛО, получая соцвыплаты в гривнах со стороны Украины. Как-то так! Видите, какой сложный вопрос.

Просто позиция в другом. Они смеются над нами, называя это "доить хунту". Мы говорим о них "они пытаются выжить в оккупации". Они против того, чтобы война закончилась, ведь всплывут все эти "мертвые души", которым мы платим 7 лет и другие "шалости наварасов". Мы хотим, чтобы война закончилась. Мы для них ресурс, они для нас жертвы.

Почему мы платим? Особенно вот, давно умершим. Потому, что… а здесь целая глава этих самых "потому, что". И я бы ответила на этот вопрос не с позиции пафоса "мы государство, которое выполняет свои обязанности перед гражданами", а с другой. Мы платим, потому что за годы войны сложилась целая бизнес-система на этих выплатах.

В банке и соцслужбах, среди юристов и адвокатов, среди милиции, пограничников, среди автоперевозчиков. 7 лет войны объявлениями "за пенсией, детскими и паспортами в Украину без досмотра и карантина" забиты все соцгруппы ОРДЛО. Это бизнес. Хорошо налаженный и приносящий миллионы бизнес. Не более.

Что касается обязанностей государства… Понятное дело, что 80% граждан нашей страны абсолютно не понимает, что такое пенсионная система Украины, и чтобы выплатить пенсии давно умершим жителям ОРДЛО, чтобы выплатить пенсии жителям ОРДЛО, которые уже давно имеют паспорт гражданина РФ, налоги платим мы, работающие, в том числе и мы, работающие переселенцы. Мы, сами купившие дома, сами нашедшие работу и сами построившие свой бизнес, мы наравне с другими гражданами Украины, платим налоги, чтобы государство не потеряло свое лицо перед теми, кто в него плюнул. Отлично! Не находите?!

Забрать заслуженное…Ох, ребятки, многие из вас отработали на предприятиях РФ в СССР, и приехали в Украину в 90-е, убегая от криминала и голода, накрывшего Россию (забыли уже окорочка Буша). Украина, просто получив независимость, не кинула вот вас всех, а приняла на себя обязанности по выплате пенсий и признанию стажа работы на российских предприятиях. Россия правопреемница СССР, она себя так величает, так может логичнее за пенсиями, заработанными на предприятиях РФ, СССР туда, в Кремль? Но, нет, выгоднее стучать касками по украинской брусчатке. Тут за такое не расстреляют, хунта не та.

Вот пара моих знакомых из ОРДЛО. Ее (проукраинская, мовная) я звала учителем в село. Она написала мне пафосно и мерзко "я живу в Донецке, я не намерена месить навоз в вашем говняном селе", написала с аккаунта с желто-голубой аватаркой, на мое предложение приехать к нам в село, требовался учитель, ведь она такая несчастная так завидовала переселившимся в Украину. Написала, продолжая работать в ОРДО учителем, неся детям пропаганду против Украины (она выживает, не то, что мы здесь), получив "паспорт" дыры, потом паспорт гражданки РФ, сейчас пишет красивые и эмпатичные посты "из Мордора", куда она уехала работать. Патриотично?-о, да! Она за Украину на Донбассе, но "зачем Порошенко нас бомбил" и против Зеленского, так как "не освобождает, хочет стену и закон про коллаборантов", ее родители получают пенсии тут и там, и, да, "Украина обязана", а она "выживает, так как вы нас предали". Это позиция основной части жителей ОРДЛО.

Он, бизнесмен, проукраинский бизнесмен в ОРДЛО. Аватарка и все такое. Выехать не может, там его дом, бизнес и клиенты. Нас, выехавших, презирает, мы предали малую родину Донбасс, а он выживает. "Налоги" "республике", машина на номерах "республики", "паспорт республики", паспорт гражданина РФ, так как нужно ездить за товаром. Жена получает выплаты на ребенка здесь и там, родители пенсию здесь и там, отец-шахтер еще получает регресс, здесь и там. Недавно купили квартиру в центре Донецка, дешевую, у переселенцев. "Украина нас предала, не освобождает, а мы выживем", и вы "предатели Донбасса", "не имеете права писать за Донбасс и говорить о наших пенсиях, не завидуйте".

Он и она, оба юристы. Потеряли работу в ОРДЛО, кому там нужны украинские юристы. Выехали в мирные части Украины. Оформили здесь родителям пенсии, как "переселенцам", потом другим родственникам, потом соседям. Потом поставили на поток.

Сейчас у них квартира в Луганске, купили у переселенцев, а жили в Свердловске, еще одну купили в Харькове. Сейчас ее сдают, и хотят купить квартиру в Одессе. Они за Украину, но вот как же выжить, если нет работы. И если закончится война, рухнет весь их новый бизнес. Они "решалы", и большая часть тех, кого они "оформляют" мертвы. Но, "Украина должна, мы выживаем, нас все бросили".

Война диктует свою мораль, свой патриотизм, свои принципы. Она так искажает этот мир и людей в нем так, что к 3-му году войны, ты уже задаешься себе вопросом, глядя на них, успешных, не предавших свой Донбасс, зачем ты встала по другую сторону. На 7 год войны, ты видишь войну другими глазами и на людей, ты смотришь другими глазами. Вернее, ты попросту не хочешь их видеть.

Государство. Государство и его обязанности. Самая простая тема. И самая легкая. Закон. Если во всех этих вопросах расставить буквы закона, то тема исчезает.

Если человек живет в ОРДЛО, но Украина ему обязана, как государство, то он должен быть гражданином Украины. Ой, "паспорт республики", "выживали, как могли, Украина виновата, нас бросили, мы были вынуждены"… и так до закона про коллаборантов. А там расписано все, что должны и обязаны делать коллаборанты, работающие на оккупантов, и что должна, и обязана делать страна, которая подверглась агрессии со стороны оккупантов. Ой, паспорт гражданина РФ, а тут еще проще- а какие вопросы у граждан РФ к Украине?

Если человек выехал из ОРДЛО и работает, учится, живет, купил жилье или снимает жилье в мирных частях Украины и посещает ОРДЛО не чаще 1 раз в год (родня у всех есть, и имущество там, что ж…) — ему государство должно и обязано, поддержать, помочь, компенсировать, вылечить, обучить. Он не предал. Он свой. Он пожертвовал и принял решение встать в строй Граждан. Что ж, пусть мы будем ВПЛ-переселенцы. Хотя нам больше нравится Граждане!

Если человек не выехал из ОРДЛО, работает там, учится, имеет паспорт гражданина Украины, а возможно и скрывает, что имеет еще и "документы" ОРДЛО и оккупантов, но, пока не доказано последнее, государство признает за собой обязанности перед этими людьми, что ж…справка и реестр "лица, соцполучатели, проживающие в оккупации". Желательно в реестр внести обязательное фото от получателя выплат с документом Украины, с геолокацией, с датой реального времени. Мало ли, когда получатель был жив.

Нам просто пора определиться. Они там уже давно определились и очереди за российскими паспортами только растут. Мы так много говорим про "наши люди там" и так мало слышим "мы ваши граждане" от них.

Я до сих пор не понимаю, почему мы не запрашиваем у РФ данные граждан Украины, принявших гражданство РФ.

Как и не понимаю, почему исполнения моральных, правовых и гражданских обязательств от Украины требуют люди, которые с легкостью получили "паспорт республики" и паспорт граждан РФ, которые ненавидят Украину и получают соцвыплаты на давно умерших людей, чтобы "подоить хунту".

Получить заслуженное… Вот представляю сколько сейчас гноя потечет в группах "донецкие-луганские", где кучкуются все обиженки на Украину. Бизнесмен ОРДЛО платит налоги в ОРДЛО, но считает, что его родители имеют право на пенсию в Украине, куда он уже 7 лет не платит налоги. Требовать немедленно и любой ценой освободить Донбасс, отрицая наличие там российских оккупационных войск, фактически требуя бросить граждан Украины на бойню, при этом, скрываясь в ОРДЛО от воинской обязанности для Украины и посещая военные сборы, организовываемые оккупантами.

Так и хочется сказать: долг платежом красен, но не поймут.

Сегодня предложу читателям, как доказательство моих наблюдений, статью из достаточно пророссийской переселенческой группы, под которой до сих пор течет гной, "Украина обязана, хунта, бандеры".

Цитата: "Операция "Получить заслуженное". У пенсионеров "ЛДНР", пока действуют карантинные ограничения и закрыты блокпосты, есть три способа получить выплаты: все они затратные.

Первый. Обналичить пенсию на неподконтрольной территории. За такую услугу местные бизнесмены берут от 4% до 10% — в зависимости от суммы, которую снимает получатель. Деньги могут отдать в гривнах или сразу перевести в рубли.

Второй. Поездка в Украину через Россию. Это сейчас практически единственная возможность попасть на подконтрольную территорию. С перевозчиком в одну сторону она обойдется в 2000-3000 гривен, плюс расходы на проживание и питание. Мы сообщали, что, например, оформление украинского паспорта без очереди на границе и в паспортном таким способом будет стоить около 20 тыс. гривен. А еще "путешествие" займет не менее суток. И далеко не каждый пенсионер решится на такое.

Третий. Можно обратиться с просьбой снять деньги к тем, кто ездит из "республик" в Украину через РФ. Повезло, если есть знакомый перевозчик, которому можно доверять. Точно так на неподконтрольную территорию ввозят посылки. Перевозчиков в "республиках" настолько много, что каждый из получателей уже имеет своего, проверенного.

"Я примерно раз в два месяца даю карту и данные для снятия наличных человеку, которому доверяю. Он берет обычно несколько карт, с каждой — по 10% комиссионных, привезти может как гривну, так и в рублях по курсу, смотря, что ты хочешь", — рассказал горловчанин Алексей, более 30 лет проработавший шахтером.

Как признается еще один пенсионер Анатолий, он платит за снятие наличных гривен меньше 6%. Так что расценки могут отличаться в зависимости от города и "аппетита" посредника.

Эпидемия коронавируса и карантинные мероприятия сильно ударили по пенсионерам неподконтрольной части Донбасса, в очередной раз добавив им проблем. Несмотря на все заявления Минсоцполитики Украины об упрощении процедуры, на самом деле ничего не меняется, точнее, получить честно заработанное жителям Донбасса становится только сложнее".

То есть давно никто не отрицает, что "впл" и справка "впл", это фикция. Как и фикция полтора миллиона переселенцев. Большая часть зарегистрированных на получение соцвыплат (именно для этого и дается справка впл) – жители ОРДЛО, которые живут там, чаще поддерживают РФ, еще чаще имеют не только позицию, но и паспорт гражданина РФ.

Со стороны пророссийских ресурсов, ни разу не упомянули о пенсионной системе Украины, "современные налогоплательщики оплачивают налоги для выплат пенсий старым налогоплательщикам". Нагнетается "заслуженное, обязаны платить". Тема выплат манипулятивна и выгодна для поддержания населения в ритме "хунта нас обижает".

Тема выплат давно стала темой коррупции и заработка, а также, что главное, темой для хищения денег из бюджета ПФ и Украины, смертность в ОРДЛО такова, что каждый пятый получатель соцвыплат больше мертв, чем жив. Статистика по получателям из ОРДЛО растет, но нет статистики по умершим и оттоке получателей. То есть, в ОРДЛО все живы и здоровы. При этом в самом пенсионном фонде ОРДЛО уже несколько лет фиксируется уменьшение получателей пенсии в три раза. То есть там "республику" не дурят, умер-сообщают в органы.

Кто виноват в сложившейся ситуации и что делать? Ну вот я пишу об этом, хотя и регулярно подвергаюсь хейту со стороны "переселенцев" и даже проукраинских "патриотов малой родины". Статус ВПЛ, как и статус "предателя Донбасса" я ношу гордо!

Меня читают политики, и даже Офис Президента. Возможно, они увидят зерно и плевела и захотят расчистить эти ОРДЛынские конюшни, но тогда может снизиться количество "впл", что может сказаться на международной помощи. Вот мне, как и тысячам других самостоятельно устроивших свою жизни переселенцев, на этот факт плевать. Денег международных доноров мы не видели, от слова никогда.

Думаю, что этот шаг- пересчет переселенцев и разграничение- все же придется сделать. Как и что-то делать с черной дырой из ОРДЛО, где все вечно живые, как Ленин. Уверена, что общество в данном случае, будет на стороне "не популярных" с точки зрения жителей ОРДЛО решений.

А еще бы я бы запустила телепрограмму, где бы понятным, а не заумным языком, "народу Донбасса" рассказывали бы все нюансы их жизни, как они "кормили Украину", что такое накопительная система, что такое пенсионное страхование, кто кого "кормит", что такое получить паспорт другой страны, что такое быть гражданином с правами и обязанностями.

Где-то год, эти передачи будут вызывать истерику и гнев, но оседать, отторгаться и снова оседать в мозгах. Ну, хоть что-то!

И еще раз прокручивая в себе "должны-обязаны-заслуженное", и взвешивая "популярно- не популярно", ужасаясь над "морально-аморально", переживая "наши люди там" просто помните — в ОРДЛО российские паспорта получили почти миллион жителей и более 7 миллионов "паспортов республик". Их получают добровольно. Скрывая это от Украины. Стоя в пандемию в очередях, платя за это деньги и даже давая за это взятки. А так, да, честь, ум, мораль и совесть, и все такое…

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