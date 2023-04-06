Правові передумови перемоги України у світоглядній війні.

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Нинішня активізація фанатів Кіріла-Путіна та захисників "істінного і каноніческого" московського патріахату ще раз продемонстрували живучість міфів та наративів російського пропаганди від ідеології "руського міра" та "РАШИЗМУ".

Ця маразматична суміш брехні, невігластва і цинізму про те, що:

- Русь - це росіяни;

- київські святині - це російська або щонайменше спільна історико-культурна власність;

Україна - штучна держава, створена "австрійцями…Леніним…Сталіним…;

- українська мова - не "канонічна" і нею не можна вести богослужінння;

- Україна і Америка напали на Росію…

досі ВІДКРИТО І ПУБЛІЧНО проповідується і пропагується у воюючій Україні?!

Нагадаю, що наша команда вже кілька років намагається переконати владу у необхідності ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ нашої національної історії, культури та українських світоглядних цінностей.

Тож ця діяльність, хоча із значним запізненням, дала певний результат.

21 березня 2023 року Верховна Рада ухвалила Закон "Про засудження та заборону пропаганди імперської політики в Україні і деколонізацію топоніміки", в якому, нарешті, у 2 статті дано правове визначення "українофобії":

"українофобія - дискримінаційні дії, публічно висловлені заклики, у тому числі у медіа, літературних та мистецьких творах, що заперечують суб‘єктність Української держави, української нації, боротьбу проти підкорення, експлуатації, асиміляції Українського народу, а також правомірність захисту політичних, економічних, культурних прав Українського народу, розвитку української національної державності, науки, культури, зневажають питомі етнокультурні ознаки українців, ігнорують українську мову та культуру".

Цей Закон, щоправда, досі не підписаний Президентом і не набув чинності. Тому варто не лише якнайшвидше його ПІДПИСАТИ, але й ввести ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ за УКРАЇНОФОБІЮ.

Нагадаю, що 22 вересня 2021 року набув чинності Закон "Про запобігання та протидію антисемітизму в Україні", згідно з яким було доповнено статтю 161 Кримінального кодексу України та встановлено кримінальну відповідальність за прояви антисемітизму. Тож логічно додати до статті 161 і кримінальну відповідальність за прояви українофобії з тими ж самими санкціями:

від штрафу в 200-500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян до обмеження волі на строк до 5 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років або без такого.

Окрім того хочу звернути увагу на той факт, що наші правоохоронці надто толерантно і неохоче застосовують проти активних і агресивних фанатів Кіріла-Путіна і "руського міра" вже діючі статті Кримінального кодексу:

111-1 "Колабораційна діяльність" та 111-2 "Пособництво державі-агресору", які, зокрема, і за "публічне заперечення громадянином України здійснення збройної агресії проти України…передбачають відповідні санкції.

Тож переконаний, що ЗАХИСТ нашої УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ повинен нині системно і послідовно здійснюватися і на СВІТОГЛЯДНОМУ ФРОНТІ.

Бо лише після світоглядної перемоги над ворогом настане і наша ВЕЛИКА ПЕРЕМОГА.