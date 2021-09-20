Как выглядит новый участок трассы М-03 на Полтавщине после 'Большой стройки'. Видео

В Полтавской области до конца года капитально отремонтируют и реконструируют 43,5 км международной трассы М-03 Киев – Харьков – Довжанский. Работы ведутся в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом сообщает пресс-служба областной государственной администрации. В ОГА продемонстрировали промежуточные результаты – в частности, видео показывает, как выглядит отремонтированный участок дороги возле села Копылы (чтобы посмотреть, досколльте до конца страницы).

"Работы продолжаются по плану. Текущим и средним ремонтом охватили дорогу близ села Копылы, также капитально отремонтировали участок дороги на выезде из Полтавы и вблизи села Верхолы", – рассказал глава ОГА Олег Синегубов.

Видео дня

Он уточнил, что в прошлом году трассу М-03 отремонтировали от Киева до Полтавы. В этом году дорогу ремонтируют дальше, в направлении Харькова.

Напомним, трасса М-03 имеет общую протяженность 872 км и проходит по территории Киевской, Полтавской, Харьковской, Донецкой и Луганской областей.

Как заявлял президент Владимир Зеленский, в течение 2021 года по программе "Большая стройка" будет отремонтировано и построено 6 500 км дорог и 245 мостов. "Все думали, что хорошие дороги и Украина – это фантастика. Мы доказали, что это может стать реальностью", – сказал глава государства.