Как выглядит Ирпень после обстрела оккупантами: немецкий журналист показал преступления Путина на видео

Украинский город Ирпень, расположенный под Киевом, оказался практически разрушенным из-за атаки российских оккупантов. Путинские "освободители", чтобы получить доступ к столице, несколько дней вели в городе ожесточенные бои, а людей убивали прямо на дорогах.

Насколько разрушен город показал в своем сюжете журналист из Германии. На кадрах видно, что Ирпень теперь практически в развалинах (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

Немецкий корреспондент в репортаже показал разрушенные жилые дома и дороги, сожженные автомобили, разбитую церковь.

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То, что такой ролик показали в Германии, очень важно для нашего государства. Как можно больше людей во всем мире должны видеть, что армия Путина осуществляет ужасные военные преступления на территории независимого украинского государства. Страдают не только здания и объекты критической инфраструктуры, но и мирные люди – женщины, дети, старики, людей убивают целыми семьями.

Западные страны, исходя из сложившейся ситуации, могут помочь государству сохранить независимость и жизни украинцев – для этого нужно сделать над Украиной бесполетную зону, закрыть небо от ударов российской авиации с воздуха. Почему это жизненно необходимо для Украины в период войны – читайте в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты запретили жителям Ирпеня Киевской области выходить на улицу. При этом город уже несколько дней остается без света, воды и тепла.

Россияне продолжают уничтожать жилую и критическую инфраструктуру Киевской области. Так, агрессор обстрелял дома мирных жителей в Гостомеле и Ирпене.