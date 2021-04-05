Как выглядела Припять в девяностые годы. Архивные фото

Максим Мирович
Максим Мирович
Общество / Мнения
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3,8 т.
Как выглядела Припять в девяностые годы. Архивные фото

Друзья! Рад сообщить постоянным читателям блога интересную новость — в апреле мы в очередной раз едем в Чернобыль, где планируем снять цикл очень интересных фоторепортажей и видео обо всём, что там происходит сейчас. Это будет очень необычный цикл материалов — так как мы покажем то, что недоступно обычным "чернобыльским туристам" — например, посетим территорию ЧАЭС и даже заглянем под саркофаг разрушенного Четвёртого блока) Так что, как говорится, не переключайтесь — все лонгриды будут публиковаться в блоге, а видео — на нашем ютуб-канале.

Ну а в сегодняшнем посте будет интересный фоторепортаж из архивхых снимков Припяти в девяностые годы. Все фоторепортажи про Припять обычно делятся на две категории. Одни из них демонстрируют современное, весьма плачевное состояние города - с уже выбитыми стеклами, разграбленными и разбитыми квартирами, мхом, плесенью и зарослями полесских джунглей. Другие снимки показывают Припять во время ее живого, доаварийного периода - когда улицы города были полны людей и жизни. При этом вынесенной за скобки остается целая эпоха из жизни города - ее можно условно очертить десятилетием с 1986 по 1997 годы, когда в Припяти еще старались поддерживать какой-то поядок.

Что происходило в городе во время этого долгого десятилетия? Как выглядел город? Что было, собственно, между аварией и тем самым условным началом двухтысячных, когда Припять вдруг массово открыли "индустриальные туристы"?

В этом посте я собрал снимки Припяти, сделанное во время этого "таинственного десятилетия"; фотографии этой эпохи можно нечасто встретить в сети.

02. Автовокзал, 1994 год. От "жилого периода" города отличает пока лишь только слишком высокая трава и пара разбитых стекол. Бетонные плиты дороги в отличном сосотоянии.

02_avtovokzal_1994

03. Центральный универмаг города, 1994 год. Декоративная облицовка верха фасада уже кем-то поломана, но стеклянные витрины еще совершенно целые. Сейчас универмаг весь разбит и разраблен.

03_univermag_1994

04. Въезд в город, ворота КПП, 1994 год.

04_Vjezd_1994

05. Жилые кварталы, 1994 год. Почти все стекла в домах еще целые.

01_1994

06. Ленинский проспект Припяти в 1994 году. Некоторая запущенность города уже заметна.

07_Prospekt_lenina_1994

07. Кафе "Припять", тот же год. До 1986 года зелени здесь было значительно меньше, а в настоящее время кафе и вовсе не видать за лесом.

08_Kafe_1994

08. Отель "Полесье", 1994 год. Во время активных работ по строительству Саркофага здесь жили ликвидаторы.

10_Polesse_1994

09. ДК "Энергетик", начало девяностых. Лестница уже заросла травой, но стекла еще целы. Стекла пали году в 2000-м, кажется, когда из ДК пропали алюминиевые рамы.

11_Energetyk_1994

10. Ресторан. Возле входа видны остатки навесов летнего кафе, сейчас уже ничего этого нету - ресторан представляет собой просто кирпичную "коробку", абсолютно пустую внутри.

12_Restoran_1994

11. 1994 год, улица Курчатова. Уже видна своеобразная запущенность брошенного города, а сейчас здесь и вовсе лес - за зеленью не разглядеть зданий.

13_Ulitsa_Kurchatova_1994

12. Бассейн "Лазурный", 1996 год. Да, это не опечатка - бассейн продолжал работать до конца девяностых годов, его посещали работники Зоны отчуждения. С начала двухтысячных бассейн забросили - он очень быстро пришел в упадок и приобрел столь известный страшный вид.

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13. Время от времени город посещали бывшие жители. Их привозили вот на таких автобусах "Лаз", чаще всего в апреле. Вот этот снимок сделан между 1987 и 1996 годами, точная дата неизвестна. Фотограф стоял за охраняемым периметром города, поэтому в кадр попала колючая проволока ограждения.

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14. Апрель 1993 года, очередное посещение Припяти бывшими жителями. Никаких "обычных экскусий" в Припять тогда еще просто не существовало, только организованные спецрейсы для бывших жителей. На переднем плане виден еще оператор с телекамерой.

16_Aprel_1993

15. Апрель 1993, в прихожей одной из припятских квартир. На стенах уже видны последствия сырости и неотапливаемости зданий в зимний период.

17_Aprel_1993

16. Бывшие хозяева квартиры осматривают двери с выбитым замком. Дверь ломали либо мародеры, либо солдаты-дезинфекторы, которые выбрасывали из окон домов вздувшиеся холодильники.

18_Aprel_1993

17. Комната в одной из типовых панельных припятских квартир.

19_Aprel_1993

18. Подъезд одного из типовых припятских домов.

21_Aprel_1993

19. Апрель 1993 года, бывшие жители Припяти на центральной площади города. Сейчас она вся заросла шиповником.

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20. Улица Лазарева. Таблички с номером дома и названием улицы валялись, видимо, возле дома. Либо их сняли на память сами жители - Припяти они больше не понадобятся.

20_Aprel_1993

21. Апрель 1993 года, фотоснимок какой-то библиотеки. Предположу, что это небольшая библиотека на первом этаже одной из шестнадцатиэтажек на улице Героев Сталинграда.

23_Aprel_1993

22. Колоннада в центре города. В начале двухтысячных здесь появятся знаменитые граффити-тени.

28_kolonnada_1997

23. Улица Леси Украинки, 1993 год. Снимок сделан в холодное время года, скорее всего зимой.

14_Lesi_Ukrainki_1993

24. Проспект Строителей в 1997 году.

30_prospekt_stroitelej_1997

25. 1996 год, кинотеатр "Прометей".

31_Prometey_1996

Ну а в комментариях, как водится, напишите ваше мнение обо всём, что вы увидели. Как вы думаете — нужен ли Припяти статус города-музея (и даже возможная защита ЮНЕСКО) или этот город нужно просто снести?

Интересно.

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Источник:mirovich.media
УкраинаЧернобыльская зона