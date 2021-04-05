Друзья! Рад сообщить постоянным читателям блога интересную новость — в апреле мы в очередной раз едем в Чернобыль, где планируем снять цикл очень интересных фоторепортажей и видео обо всём, что там происходит сейчас. Это будет очень необычный цикл материалов — так как мы покажем то, что недоступно обычным "чернобыльским туристам" — например, посетим территорию ЧАЭС и даже заглянем под саркофаг разрушенного Четвёртого блока) Так что, как говорится, не переключайтесь — все лонгриды будут публиковаться в блоге, а видео — на нашем ютуб-канале.

Ну а в сегодняшнем посте будет интересный фоторепортаж из архивхых снимков Припяти в девяностые годы. Все фоторепортажи про Припять обычно делятся на две категории. Одни из них демонстрируют современное, весьма плачевное состояние города - с уже выбитыми стеклами, разграбленными и разбитыми квартирами, мхом, плесенью и зарослями полесских джунглей. Другие снимки показывают Припять во время ее живого, доаварийного периода - когда улицы города были полны людей и жизни. При этом вынесенной за скобки остается целая эпоха из жизни города - ее можно условно очертить десятилетием с 1986 по 1997 годы, когда в Припяти еще старались поддерживать какой-то поядок.

Что происходило в городе во время этого долгого десятилетия? Как выглядел город? Что было, собственно, между аварией и тем самым условным началом двухтысячных, когда Припять вдруг массово открыли "индустриальные туристы"?

В этом посте я собрал снимки Припяти, сделанное во время этого "таинственного десятилетия"; фотографии этой эпохи можно нечасто встретить в сети.

02. Автовокзал, 1994 год. От "жилого периода" города отличает пока лишь только слишком высокая трава и пара разбитых стекол. Бетонные плиты дороги в отличном сосотоянии.

03. Центральный универмаг города, 1994 год. Декоративная облицовка верха фасада уже кем-то поломана, но стеклянные витрины еще совершенно целые. Сейчас универмаг весь разбит и разраблен.

04. Въезд в город, ворота КПП, 1994 год.

05. Жилые кварталы, 1994 год. Почти все стекла в домах еще целые.

06. Ленинский проспект Припяти в 1994 году. Некоторая запущенность города уже заметна.

07. Кафе "Припять", тот же год. До 1986 года зелени здесь было значительно меньше, а в настоящее время кафе и вовсе не видать за лесом.

08. Отель "Полесье", 1994 год. Во время активных работ по строительству Саркофага здесь жили ликвидаторы.

09. ДК "Энергетик", начало девяностых. Лестница уже заросла травой, но стекла еще целы. Стекла пали году в 2000-м, кажется, когда из ДК пропали алюминиевые рамы.

10. Ресторан. Возле входа видны остатки навесов летнего кафе, сейчас уже ничего этого нету - ресторан представляет собой просто кирпичную "коробку", абсолютно пустую внутри.

11. 1994 год, улица Курчатова. Уже видна своеобразная запущенность брошенного города, а сейчас здесь и вовсе лес - за зеленью не разглядеть зданий.

12. Бассейн "Лазурный", 1996 год. Да, это не опечатка - бассейн продолжал работать до конца девяностых годов, его посещали работники Зоны отчуждения. С начала двухтысячных бассейн забросили - он очень быстро пришел в упадок и приобрел столь известный страшный вид.

13. Время от времени город посещали бывшие жители. Их привозили вот на таких автобусах "Лаз", чаще всего в апреле. Вот этот снимок сделан между 1987 и 1996 годами, точная дата неизвестна. Фотограф стоял за охраняемым периметром города, поэтому в кадр попала колючая проволока ограждения.

14. Апрель 1993 года, очередное посещение Припяти бывшими жителями. Никаких "обычных экскусий" в Припять тогда еще просто не существовало, только организованные спецрейсы для бывших жителей. На переднем плане виден еще оператор с телекамерой.

15. Апрель 1993, в прихожей одной из припятских квартир. На стенах уже видны последствия сырости и неотапливаемости зданий в зимний период.

16. Бывшие хозяева квартиры осматривают двери с выбитым замком. Дверь ломали либо мародеры, либо солдаты-дезинфекторы, которые выбрасывали из окон домов вздувшиеся холодильники.

17. Комната в одной из типовых панельных припятских квартир.

18. Подъезд одного из типовых припятских домов.

19. Апрель 1993 года, бывшие жители Припяти на центральной площади города. Сейчас она вся заросла шиповником.

20. Улица Лазарева. Таблички с номером дома и названием улицы валялись, видимо, возле дома. Либо их сняли на память сами жители - Припяти они больше не понадобятся.

21. Апрель 1993 года, фотоснимок какой-то библиотеки. Предположу, что это небольшая библиотека на первом этаже одной из шестнадцатиэтажек на улице Героев Сталинграда.

22. Колоннада в центре города. В начале двухтысячных здесь появятся знаменитые граффити-тени.

23. Улица Леси Украинки, 1993 год. Снимок сделан в холодное время года, скорее всего зимой.

24. Проспект Строителей в 1997 году.

25. 1996 год, кинотеатр "Прометей".

Ну а в комментариях, как водится, напишите ваше мнение обо всём, что вы увидели. Как вы думаете — нужен ли Припяти статус города-музея (и даже возможная защита ЮНЕСКО) или этот город нужно просто снести?

Интересно.

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