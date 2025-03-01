Как встречают весну в разных странах мира: самые захватывающие обычаи

Начало весны у всех народов мира считается особым временем. То, как природа просыпается и оживает после зимы, кажется настоящим чудом. Именно поэтому с наступлением весны связано так много разных праздников.

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Впрочем, мир отмечает приход весны не одновременно. Чаще его связывают не с календарным днем 1 марта, а с днем весеннего равноденствия, который наступает между 20 и 22 марта. Но и это далеко не все даты. OBOZ.UA поинтересовался, какие традиции встречи весны есть в мире и когда она наступает у разных народов.

Чуньцзе, Китай

Этим словом в Поднебесной называют новогодний день, который наступает в январе-феврале. Дословно он переводится как "Праздник весны". По легенде, в день, когда на небе впервые после зимнего солнцестояния появляется новая Луна, к китайцам приходил монстр Нянь, питавшийся скотом, остатками пищи, а иногда и детьми. Чтобы задобрить его, на пороге ставили миски с едой. Но однажды Нянь встретил ребенка, одетого в красное, и убежал. Люди решили, что монстр боится красного цвета, поэтому стали изготавливать к празднику весны украшения всех его оттенков. Китайский Новый год отмечают целых две недели. В это время едят традиционные блюда, проводят шумные вечеринки и устраивают фейерверки, поскольку шум должен отпугивать злых духов, и ходят друг к другу в гости. Чуньцзе – любимый праздник по всему Китаю, а также во многих соседних с ним странах.

Флориада, Австралия

Этот фестиваль цветов обычно проходит в Канберре в период с середины сентября по середину октября. Все потому, что в южном полушарии все времена года меняются местами с нашими. Когда у нас осень, у них весна. В Парке Содружества австралийской столицы размещают тысячи и тысячи цветущих тюльпанов и других растений. Украшают ими клумбы и создают композиции. Полюбоваться этой красотой приезжают со всей Австралии. А привнесли традицию переселенцы из Нидерландов, где тюльпаны есть и их цветение являются настоящим культом.

Сонгкран, Таиланд

Название этого праздника выводится от слова, которое переводится как "смена" или "трансформация". С этим днем в Таиланде, Лаосе и некоторых других странах связывают наступление нового года. А отмечают этот фестиваль в период с 13 по 15 апреля. Праздничные обряды включают посещение буддийского монастыря, общение со старейшинами и обливание водой. Северная столица Чиангмай является местом проведения самых больших торжеств. Праздник здесь длится до шести дней. Местные жители и туристы выходят на улицы, вооруженные водяными пистолетами, шлангами и ведрами, готовые облить кого угодно на своем пути. Дети, взрослые и пожилые люди принимают участие в традиции, танцуя на улицах под громкую музыку.

Чимбуриада, Босния

Раз в год, 21 марта, жители боснии собираются вместе на берегах водоемов, чтобы приготовить и съесть гигантскую яичницу. Точнее чимбур – блюдо, в котором яйца готовят с морскими гребешками и луком. Этот завтрак имеет символическое значение, ведь яйцо воплощает идею возрождения жизни из чего-то на первый взгляд безжизненного. Дальше празднование и застолье продолжаются до поздней ночи. Самые смелые открывают купальный сезон.

Хиган, Япония

На самом деле, этот буддистский праздник отмечают дважды в год – в день весеннего и осеннего равноденствия. Он длится три дня до астрономического события и три дня после. Название праздника буквально переводится как "прибытие на другой берег". С духовной точки зрения оно означает еще один шаг по пути в Нирвану и требует от религиозных людей молитвенных практик и медитаций. Также в праздник посещают и убирают могилы умерших родственников. Мясо в эти дни не едят, зато обильно угощаются и угощают друг друга рисовыми лепешками с овощной или бобовой начинкой. Часто весенний буддистский фестиваль совпадает с праздником цветения сакуры.

Новруз, Средняя Азия

Праздник происходит из древней Персии, еще с дописьменных времен, и широко празднуется иранскими, тюркскими и некоторыми кавказскими народами. Приходится он на весеннее равноденствие. В течение четырех недель до события идет подготовка – чершембе. За это время разными обрядами чествуют четыре основные стихии: огонь, воду, землю и ветер. А на сам праздник подают семь обрядовых блюд, названия которых в иранском языке начинаются на с: сюмелек (блюдо из пророщенного зерна похоже на наш кисель), маслинку, уксус, яблоки, чеснок, сумах (разновидность пряностей) и сабзу (пророщенная пшеница). Во время Новруза устраивают застолья, ходят в гости и веселятся на народных гуляниях. К традиционным развлечениям на Новруз относятся скачки, петушиные бои, стрельба из лука и верховая борьба. В Украине этот праздник традиционно отмечают крымские татары.

Весеннее равноденствие в Теотиуакане, Мексика

Пирамиды майя и других коренных народов Южной Америки были построены таким образом, чтобы, помимо прочего, следить за движением небесных тел. Неудивительно, что день весеннего равноденствия здесь отмечают очень пышно. Так 20 или 21 марта у пирамиды Теотиуакан в 30 км от Мехико собираются тысячи людей. Они надевают белую одежду с красным шарфом и восходят по 360 ступеням на ее вершину, чтобы встретить там рассвет. Этот обряд должен подарить энергию и здоровье на следующий год. Конечно, празднования сопровождаются музыкой, танцами и угощениями.

Холи, Индия

В отличие от китайцев, жители Индии отмечают наступление нового года и приход весны, когда на небе в последний раз за зиму появляется полнолуние. Обычно это происходит в феврале-марте. В этот период отмечают фестиваль красок Холи. Самым популярным ритуалом праздника является посыпание друг друга цветными порошками или поливание подкрашенной водой. В эти дни следует мириться с недругами, завершать конфликты и возобновлять разорванные отношения. Главным действом праздника является сожжение чучела демоницы Холики (в ее честь и назван праздник). Она считается противницей бога Вишну, а ее символическая казнь – победой добра над злом.

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