Как в Украине будет меняться температура в марте: синоптики показали видеопрогноз

В Украине в первые девять дней марта все еще сохранится прохладная погода. Сравнительно невысокой температура воздуха будет в этот период в целом по Европе.

То, как она будет меняться с 1 по 9 марта, на видеовизуализации продемонстрировала команда Cyclone Of Rhodes. Роликом в Facebook поделились синоптики Украинского гидрометеорологического центра (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Небольшой прогноз температуры воздуха на начало марта. Как мы видим, холод еще не хочет покидать территорию нашей страны. Зима борется с весной", – подчеркнули в сообщении.

По данным Cyclone Of Rhodes, в ближайшие дни зимняя температура вернется в северную, восточную, центральную и южную части Европы.

В то же время украинские метеорологи отмечают, что в целом в марте 2021 года средняя месячная температура в нашей стране ожидается в пределах от 0 до +6 градусов, в Крыму до +3.

В Укргидрометцентре говорят, что месячное количество осадков ожидается на уровне 26-50 мм, в горных районах – 40-85 мм, что в пределах средних многолетних значений.

Данные многолетних наблюдений свидетельствуют, что средняя месячная температура воздуха в марте составляет от -3 до +2 градусов, на Закарпатье и крайнем юге Украины местами +3... + 6 градусов.

Тогда как абсолютный минимум температуры в марте фиксировали в пределах -22... -27, на юге – до -11... -27 градусов. Абсолютный температурный максимум в Украине – на уровне +16... +29. Среднее месячное количество осадков – 24-50 мм, на Закарпатье и в Карпатах до 56-102 мм.

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