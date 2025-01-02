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Как в СССР: в оккупированных областях Украины запретили упоминания о Святом Николае и колядках

Михаил Левакин
Общество
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Как в СССР: в оккупированных областях Украины запретили упоминания о Святом Николае и колядках

В дошкольных заведениях и образовательных учреждениях на временно оккупированных территориях Украины так называемые "администрации" получили из РФ указание о запрещении святого Николая. Кроме того, введено полное табу на колядки и вертепы.

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Об этом сообщает Центр национального сопротивления. В заведениях на ВОТ на всех мероприятиях должны присутствовать исключительно "Дед Мороз" и "Снегурочка", уточняют в ЦНС.

"Кремль настолько боится даже  упоминания об Украине и украинском, что решил в очередной раз пробить свое скрепно-православное дно. Речь идет о запрете привлекать к празднованию рождественско-новогодних дней не только святого Николая, но и колядников", – отметили в организации.

Сообщается, что оккупанты уже провели "профилактические" беседы с детьми для дискредитации Санты Клауса и всех сказочных героев западных культур.

В свою очередь оккупанты хвастаются, что даже вместо простого Деда Мороза на оккупированных территориях вводят "Деда Мороза спецназовца" – из ОМОНа или из Росгвардии. Зачем – не сообщается. Но "омоновские бороды из ваты" из РФ, где они уже есть достаточно долго, также появились на оккупированной части Запорожья.

Как в СССР: в оккупированных областях Украины запретили упоминания о Святом Николае и колядках

Как сообщал OBOZ.UA, российские пропагандисты еще до новогодних праздников совершили новое "социальное видео". В нем противовоздушная оборона сбивает непосредственно над Москвой санки Санты Клауса, когда тот поздравляет жителей России с Новым годом. Причем ролик появился в сети через несколько дней после сбыта летевшего из Баку в Грозный самолета.

Россия систематически использует миф о "братских народах" как части своей пропаганды. Это не просто случайный нарратив, а хорошо продуманный механизм, направленный на оправдание агрессии против Украины и сохранение контроля над ее обществом. Об этом в интервью OBOZ.UA рассказал историк Виталий Мелочь.

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