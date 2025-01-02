Как в СССР: в оккупированных областях Украины запретили упоминания о Святом Николае и колядках

В дошкольных заведениях и образовательных учреждениях на временно оккупированных территориях Украины так называемые "администрации" получили из РФ указание о запрещении святого Николая. Кроме того, введено полное табу на колядки и вертепы.

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Об этом сообщает Центр национального сопротивления. В заведениях на ВОТ на всех мероприятиях должны присутствовать исключительно "Дед Мороз" и "Снегурочка", уточняют в ЦНС.

"Кремль настолько боится даже упоминания об Украине и украинском, что решил в очередной раз пробить свое скрепно-православное дно. Речь идет о запрете привлекать к празднованию рождественско-новогодних дней не только святого Николая, но и колядников", – отметили в организации.

Сообщается, что оккупанты уже провели "профилактические" беседы с детьми для дискредитации Санты Клауса и всех сказочных героев западных культур.

В свою очередь оккупанты хвастаются, что даже вместо простого Деда Мороза на оккупированных территориях вводят "Деда Мороза спецназовца" – из ОМОНа или из Росгвардии. Зачем – не сообщается. Но "омоновские бороды из ваты" из РФ, где они уже есть достаточно долго, также появились на оккупированной части Запорожья.

Как сообщал OBOZ.UA, российские пропагандисты еще до новогодних праздников совершили новое "социальное видео". В нем противовоздушная оборона сбивает непосредственно над Москвой санки Санты Клауса, когда тот поздравляет жителей России с Новым годом. Причем ролик появился в сети через несколько дней после сбыта летевшего из Баку в Грозный самолета.

Россия систематически использует миф о "братских народах" как части своей пропаганды. Это не просто случайный нарратив, а хорошо продуманный механизм, направленный на оправдание агрессии против Украины и сохранение контроля над ее обществом. Об этом в интервью OBOZ.UA рассказал историк Виталий Мелочь.

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