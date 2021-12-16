Как в Исландии: Мариуполь будут отапливать теплом с предприятий Группы Метинвест

В Мариуполе подписали трехсторонний договор между Северной экологической финансовой корпорацией NEFCO, муниципалитетом и меткомбинатом "Азовсталь" Группы Метинвест о реализации инвестиционного проекта по модернизации систем централизованного теплоснабжения.

Договор подписали Посол Швеции в Украине Тобиас Тиберг, городской голова Мариуполя Вадим Бойченко и исполняющий обязанности генерального директора, директор по технологии и качеству МК "Азовсталь" Группы Метинвест Дмитрий Зотов.

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Модернизация систем централизованного теплоснабжения при участии МК "Азовсталь" Группы Метинвест позволит обеспечить жителей Левобережного района города качественным теплоносителем.

"Суть проекта заключается в том, что "Азовсталь" будет подавать вторичный пар из сетей предприятия на котельную "Мариупольтеплосети". А котельная, в свою очередь, в обратную сторону направит конденсат, образовавшийся из этого пара. Он позволит улучшить водно-химический режим для нашего металлургического и энергетического оборудования", сказал

Дмитрий Зотов, исполняющий обязанности генерального директора, директор по технологии и качеству МК "Азовсталь" Группы Метинвест.

"Проект приближает Мариуполь к европейским стандартам энергоэффективности и качества предоставления муниципальных услуг. Благодарю партнеров за возможность перенимать лучшие мировые практики. Через такие совместные проекты мы создаем качественную услугу для мариупольцев и повышаем уровень комфорта жизни людей"

— отметил Вадим Бойченко, мариупольский городской голова.

"Надеюсь, что стратегическое решение совместно работать над вопросом энергоэффективности действительно оправдает себя. Для Украины это не только вопрос климата, но и национальной безопасности. Что касается экономической стороны, то сбережения, которые можно сделать благодаря верной стратегии энергоэффективности – впечатляющие",

— сказал Посол Швеции.

Для внедрения в жизнь разработанного энергоэффективного проекта планируется монтаж паропровода и конденсатопровода между комбинатом "Азовсталь" Группы Метинвест и городской котельной. Производителями вторичного пара выступят конвертерный и толстолистовой цехи, а также цех рельсовых скреплений, транспортировщиком пара и потребителем конденсата станет теплосиловой цех металлургического предприятия. "Азовсталь" планирует поставлять городу 4258 тонн пара в месяц.