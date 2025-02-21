Как в древности называли февраль: необычные варианты

Последний месяц зимы получил, пожалуй, наиболее выразительное название в украинском языке среди всех месяцев. За его непредсказуемую погоду в народе его прозвали "лютим" и название это закрепилось и стало литературной нормой.

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Однако не только такой характеристикой называли этот месяц украинцы. О других вариантах названия рассказала своим подписчикам в TikTok блогер и радиоведущая, автор программы "Правильно на украинском" Оля Багний.

"Февраль (лютий), несмотря на то, что это последний зимний месяц, может удивить морозами. Недаром он получил такое название", – объяснила она. И сразу перешла в список других интересных вариантов.

"Среди народных названий: лютень, бокогрій, сніговій, скажений, казібрід, казьо, казидорога, сніжень, крутьень, зимобор, криводоріг, межень (потому что на границе зимы и весны), а еще февраль называли "второй январь", – перечислила варианты Багний. И пошутила с иронией, что с таким же успехом его можно было бы назвать "третий декабрь".

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