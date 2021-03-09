Наприкінці зими – на початку ранньої весни люди намагаються покращити свій імунітет за допомогою народних методів, біодобавок або імуномодуляторів. Особливо зараз, на початку третьої хвилі епідемії COVID-19, підвищилася цікавість аудиторії до цього питання. Тому спробуємо трішки в ньому розібратися.

Насамперед усім нам слід усвідомити, що імунна система є цілісною та комплексною і на її роботу досить складно впливати ззовні. Тобто, як би ми не намагалися покращити роботу якоїсь окремої її ланки, система завжди прямуватиме до рівноваги. Крім того, до імунної системи належить велика кількість різноманітних клітин та білків, кожен з яких виконує важливі функції у захисті наших органів та тканин від інфекційних та онкологічних захворювань. Тому коли вам запропонують якісь методи поліпшення імунітету, запитайте на які саме клітини або інші компоненти імунної системи впливає те чудо-зілля.

Наразі нема жодних наукових даних, які б доводили ефективність імуномодуляторів або витяжок із різних лікарських трав, як от із ехінацеї. Звісно, це може допомогти вам заспокоїтися, адже дасть оманливе враження контролю над обставинами. Та це ніяк не поліпшить ваш імунітет.

Поїдання вітамінних комплексів також суттєво не вплине на ситуацію. Мегадози вітаміну С, Е, D та цинку не допоможуть уберегтися від інфікування сезонним грипом або коронавірусом, а неконтрольоване вживання вітамінів у високих дозах може завдати шкоди вашому здоров’ю. Тому важливо приймати будь-які вітаміни лише після консультації з сімейним лікарем.

Раціон людини дійсно суттєво впливає на роботу імунної системи. Люди, які живуть у злиднях частіше страждають від інфекційних захворювань, а різні дефіцити мікроелементів та вітамінів можуть змінювати імунну реакцію в пробірці. Однак, такий ефект досі не вдалося підтвердити в експериментах на людях або тваринах.

Вітаміни і мікроелементи у здоровій їжі завжди йдуть разом із іншими хімічно активними сполуками та поживними речовинами. Вони комплексно впливають на організм людини, забезпечуючи нормальну роботу усіх систем, а також знижуючи загальний рівень запалення. Це покращує роботу імунної системи. Тому важливо збалансовано харчуватися, споживаючи велику кількість різноманітних круп, овочів та фруктів, а також листової зелені. Зараз можна готувати салати з моркви, буряка, пастернака, додавати до них пророщені зерна злакових та бобових. Уже починається сезон черемші та іншої зелені. Також не забувайте заправляти ваші салати різноманітними оліями. Це може бути оливкова, гарбузова, обліпихова чи гірчична олія. Обирайте на власний смак. Головне щоб вона була холодного віджиму. Так у ній зберігатиметься максимальна кількість жиророзчинних вітамінів та корисних мікроелементів.

Загалом, організм людини як і імунна система – річ комплексна. Тому до питання здоров’я та покращення імунітету слід також підходити комплексно. Тут порада банальна і проста: намагайтеся дотримуватися здорового способу життя. За можливості позбавтеся шкідливих звичок, регулярно гуляйте на свіжому повітрі та робіть фізичні вправи, мінімізуйте стрес і добре висипайтеся. Спіть не менше 7 годин щодня у темному тихому приміщенні.

Окремим пунктом винесу уникнення інфекцій. Мова йде про гігієну рук та правильне приготування їжі, а також дотримання маскового режиму та соціальної дистанції до закінчення пандемії.

Не менш важливою є вакцинація. Це справді єдиний спосіб напряму вплинути на вашу імунну систему. Так ви зможете в прямому сенсі навчити ваш імунітет боротися з конкретними інфекціями. Тому краще перевірте карту своїх щеплень та провакцинуйтеся від тих інфекцій, щеплення від яких ви пропустили. Особливо це важливо зробити людям старшим за 65 років. Їхній імунітет із віком послабився і вони особливо вразливі до інфекцій дихальних шляхів. На щастя це можна легко попередити вакцинацією.

Людям будь-якого віку вже можна ставати в чергу на щеплення від коронавірусу. Це можна зробити через сайт Дія за допомогою вашого електронного підпису. Процедура займає лише кілька хвилин, але дозволить захистити себе та ваших близьких від тяжкого захворювання.

Наостанок нагадаю про антибіотики. Вони не можуть послаблювати імунітет людини, бо ніяк не впливають на імунну систему. Вони просто не здатні це робити. Це черговий міф. Натомість вони можуть призводити до розвитку стійких до антибіотиків штамів мікроорганізмів, збільшуючи ризик розвитку антибіотикорезистентних інфекцій. Такі захворювання є вкрай небезпечними, тому не намагайтеся лікувати застуду, грип чи COVID-19 купленими в сусідній аптеці антимікробними препаратами. Вони взагалі недієві проти вірусів, які викликають вищезгадані захворювання, а здатні вбивати лише бактерії. Якщо вже застудилися, то краще попросіть когось купити вам фруктів та смачного чаю замість десятків пляшечок недієвих пігулок. Не заважайте вашій імунній системі виконувати її роботу.

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