'Как тебе такое, Илон Маск?' В Одессе мужчина перекрасил Tesla в цвета украинского флага. Фото и видео

В Одессе мужчина перекрасил Tesla в цвета украинского флага. "Бандеромобиль" можно взять в аренду.

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Об этом сообщило местное издание VGORODE. Tesla Model 3 оклеена в яркую и необычную пленку в цветах украинского флага.

Сзади автомобиль имеет контрастную надпись: Tesla 3 Odessa.

Владельцем автомобиля является Николай Башкиров. Он уроженец Луганска, но сейчас проживает в Одессе.

Башкиров сдает автомобиль в аренду вместе с водителем, а также предлагает устраивать на фоне Tesla фотосессии.

Как сообщал OBOZREVATEL, в нескольких районах Киева был замечен уникальный автомобиль Volkswagen. На крыше легковушки прикрепили конструкцию в виде пусковой установки РСЗО HIMARS.

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