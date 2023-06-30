"Как тебе такое, Илон Маск?" В Одессе мужчина перекрасил Tesla в цвета украинского флага. Фото и видео
В Одессе мужчина перекрасил Tesla в цвета украинского флага. "Бандеромобиль" можно взять в аренду.
Об этом сообщило местное издание VGORODE. Tesla Model 3 оклеена в яркую и необычную пленку в цветах украинского флага.
Сзади автомобиль имеет контрастную надпись: Tesla 3 Odessa.
Владельцем автомобиля является Николай Башкиров. Он уроженец Луганска, но сейчас проживает в Одессе.
Башкиров сдает автомобиль в аренду вместе с водителем, а также предлагает устраивать на фоне Tesla фотосессии.
Как сообщал OBOZREVATEL, в нескольких районах Киева был замечен уникальный автомобиль Volkswagen. На крыше легковушки прикрепили конструкцию в виде пусковой установки РСЗО HIMARS.
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