Как ставить ударение в слове 'відомість': объяснение

Иногда ударение решает все – и что означает слово, и о чем будет предложение, в котором оно было использовано. Для украинского языка такое явление также присуще.

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В лингвистике слова такого типа называются омографами от древнегреческого ὁμός – "одинаковый" + γράφω – "пишу". Пишутся они одинаково, а вот в звучании имеют важные отличия. И о такой паре омографов рассказал Telegram-канал "Correctarium – Українська мова". Речь идет о слове "відомість", которое меняет свое значение в зависимости от того, поставите ли вы ударение на первый слог или на второй.

"Когда поставим ударение на первый слог, то будет документ со списком. А вот когда на второй слог — это популярность", — объяснили авторы канала. Конечно, они добавили и примеры, объясняющие эту разницу:

Розрахунково-платіжну вíдомість складають щомісяця.

Відóмість він здобув завдяки неабиякому мистецькому талантові.

А вот еще несколько примеров украинских омографов, значение которых зависит от ударения:

а́тлас (сборник карт) и атла́с (ткань)

гла́дкий (ровный) и гладки́й (полный, упитанный)

де́рен (покров почвы) и дере́н (растение)

за́мок (крепость, усадьба) и замо́к (прибор для замыкания)

за́пал (возбуждение, порыв,эмоциональный подъем) и запа́л (устройство для зажигания)

лу́па (увеличительное стекло) и лупа́ (отпалые частицы кожи при себорее)

о́бруч (рядом) и обру́ч (большое кольцо, браслет)

пра́вило (установка, предписание) и прави́ло (инструмент)

те́рен (растение) и тере́н (территория)

ко́пати (ударять ногой) и копа́ти (рыть)

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