Как сказать на украинском 'зачастую': наиболее меткие соответствия

Украинский язык несколько потерял свое благозвучие за столетие насильственной русификации. Некоторые исследователи говорят, что произошел так называемый лингвоцид, когда украинские слова заменяли "более приемлемыми" русскими.

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Неудивительно, что в разговорный язык так часто попадает суржик. OBOZ.UA рассказывает, как заменить украинским наречие "зачастую".

Дословный перевод этого слова будет неуместным. Вариант "зачасту", который часто можно услышать в быту, является языковой калькой.

Есть несколько вариантов перевода русского "часто":

можно использовать нейтральные варианты, уместные во всех случаях и стилях речи – "часто", "нерідко";

"часто-густо" лучше употреблять в художественном или разговорном языке;

"частенько" – также подойдет для художественных произведений и разговорного общения;

в определенных контекстах можно использовать и "найчастіше".

Но это не единственные варианты. Следует упомянуть и русско-украинский словарь сложной лексики Святослава Караванского, где содержится лексема "по́часту".

В словаре Гринченко встречаются варианты "зча́ста", "завча́сто". Это аутентичные полузабытые формы, которые можно и следует возвращать в употребление.

Синонимами в зависимости от контекста могут быть слова "не раз", "раз у раз", "здебільшого".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что некоторые слова не имеют множественного числа, поэтому следует быть особенно осмотрительными. Например, словосочетания типа "з'явились у продажі" или "у продажі є" – грамматически неправильные. Почему также неправильно говорить "директор із продажів" и какие слова не имеют множества – читайте в материале.

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