Как сказать на украинском 'внушительный': все варианты

Как вы скажете на украинском языке о предмете, человеке или явлении, которые производят впечатление? Если вы долго использовали русский, вы можете вспомнить слово "внушительный". И, вполне возможно, вы не сможете его сразу перевести.

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OBOZ.UA попытался разобраться, имеет ли это слово прямой перевод. Конечно, полагаясь на словари и справочную литературу. Сразу спойлер: нет, прямого перевода это прилагательное не имеет.

Итак, сначала давайте разберемся, что именно означает слово "внушительный", которое вызывает такие сложности. Толковые словари русского языка расшифровывают его как нечто, производящее солидное впечатление своим внешним видом; или же большое по размеру, силе, количеству и т.п.

Таким образом, мы вполне можем использовать для перевода прилагательное "солідний". Например:

внушительные размеры – солідні розміри;

внушительное количество денег – солідна кількість грошей.

Однако это значение подходит для перевода далеко не всегда. Так мы не можем сказать "солідний тон". Или "внушительный вид" – это не обязательно о солидном виде, особенно если речь идет не об эстетике. В таком случае словари предлагают использовать следующие варианты:

внушительный тон / аргумент – переконливий тон / аргумент;

внушительные размеры – значні розміри;

внушительный вид – поважний вигляд;

внушительный человек – авторитетна людина

Итак, как мы видим, часто эпитет "внушительный" можно перевести словом "солідний". Однако всегда нужно обращать внимание на нюансы значения и подбирать правильный вариант перевода под каждую отдельную ситуацию.

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