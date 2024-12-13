Как провести "Тайного Санту" на работе: что дарить коллегам
Новый год – время, когда магия объединяет коллективы и приносит праздничное настроение даже в офисы. Одной из самых популярных традиций во многих компаниях стало проведение игры "Тайный Санта".
Эта инициатива позволяет сотрудникам обменяться подарками и укрепить отношения. Организовать этот обмен просто, но важно учесть несколько деталей, чтобы сделать процесс комфортным и веселым для всех. OBOZ.UA предлагает несколько вариантов подарков для коллег, если вы сомневаетесь с выбором.
Как играть в Тайного Санту
Участники игры анонимно выбирают человека, которому должны вручить подарок. Организатор заранее раздает информацию о предпочтениях или хобби участников, чтобы помочь с выбором. Основное правило – подарки должны быть символическими и соответствовать договоренному бюджету. Но главное – это внимание, а не стоимость презента.
Что можно подарить на Тайного Санту
Выбор подарков коллегам может быть как приятным, так и сложным процессом. Вот несколько универсальных вариантов:
Настольная игра – идеальный вариант для коллектива, ценящего общее время. Веселые игры помогут разрядить рабочую атмосферу.
Календарь для рабочего стола – креативные или классические варианты помогут организовать время. Особенно интересны "вечные" или экологичные календари.
Набор кофе или чая – отличный подарок для любителей согреться напитком в рабочие будни.
Полезные и практичные подарки
Для коллег, которые ценят комфорт, можно рассмотреть следующие варианты:
- Ланч-бокс – особенно с функцией подогрева.
- Плед – теплый подарок для холодной зимы.
- Подушка для офисного стула – забота о здоровье.
Оригинальные и необычные идеи подарков
Если хочется удивить:
- Настольный биокамин – для создания уюта.
- Мотивационный плакат – придаст эстетику и вдохновение на рабочее место.
- Адвент-календарь – подарок, приносящий радость каждый день.
Универсальные подарки коллегам
- Блокнот или дневник – всегда полезный аксессуар для рабочих заметок.
- Массажер для шеи поможет снять напряжение после долгого рабочего дня.
- Подарочный сертификат – решение для сомневающихся в выборе.
Что лучше не дарить коллегам на "Тайного Санту"
Выбор подарка на "Тайного Санту" может быть непростой задачей, особенно когда речь идет о коллегах. Чтобы избежать неудобных ситуаций и сделать приятный сюрприз, следует учесть несколько важных моментов:
Слишком личные вещи: парфюмерия, косметика, одежда – это довольно интимные вещи, которые могут не понравиться получателю из-за индивидуальных предпочтений.
Религиозные или политические символы: подарки такого рода могут оскорбить коллегу, особенно, если вы не знаете его взглядов.
Дорогие подарки: это может поставить коллегу в неудобное положение, ведь он может почувствовать обязательство ответить тем же.
Подарки, связанные со здоровьем: диеты, фитнес-браслеты или лекарства – это деликатные темы, которые лучше не затрагивать.
Подарки, связанные с работой: это может произвести впечатление, что вы просто хотите подчеркнуть профессиональные отношения.
Подарки "на вырост": лучше подарить что-нибудь, чем получатель сможет воспользоваться сразу.
"Тайный Санта" – это больше, чем просто обмен подарками. Это способ добавить тепла и праздничного настроения в рабочую рутину. Даже маленький символический подарок может сделать незабываемые мемуары и подарить положительные эмоции.
Ранее OBOZ.UA писал об идеях подарков от "Тайного Санты" для сотрудников.
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