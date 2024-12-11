Как провести 11 декабря, чтобы привлечь счастье и удачу: астропрогноз

В среду, 11 декабря, длится 10 лунный день, переходящий в 11. Луна находится в знаке Овна, но к вечеру окажется в Тельце, Солнце остается в Стрельце.

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Как рассказала OBOZ.UA астролог и нумеролог Исита Гая, это означает, что сегодняшний день лучше посвятить балансу, воздержанию и творчеству. Особенно удачным будет решение провести его с теми, кто лучше всех разбирается в этом – с детьми. А также посвятить время играм.

Причем играть можно не только с малышами. "Если у вас есть дети, советую посвятить этот день детям, играть в игры с детьми. Вы можете встретиться с друзьями и поиграть в интересные игры", – сказала Исита Гая.

Кроме собственно игр, она также посоветовала сегодня просматривать интересные фильмы и заниматься разными видами творчества. К примеру, сделать что-то своими руками. В том числе посвятить времени рукоделию с маленькими родственниками или друзьями.

"Если у вас есть крестные дети, обязательно посетите их, купите подарки им в этот день, сладости. И именно общение с детьми, с детской энергией поможет вам в будущем раскрыть свой творческий потенциал", – пообещала Исита Гая.

Ранее OBOZ.UA публиковал гороскоп на 11 декабря для всех знаков зодиака – некоторые знаки сегодня могут рассчитывать на финансовый успех, тогда как других ждет пауза в работе.

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