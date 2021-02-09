Как привлечь удачу и деньги: важные советы знакам зодиака

Некоторые считают, что жизнь состоит из черных и белых полос, а все происходящие вокруг них – прихоть случая и воля судьбы. Но это не так. В 2021 году свое счастье надо взять в свои руки.

Успех и богатство не падают с неба. Их нужно добиться и заработать. Если же человек старается и трудится каждый день, но не получает желаемого, возможно, виноват вовсе не злой рок. Порой не удается объективно понять, какие недостатки и поступки негативно влияют на качество жизни. Известная астролог Василиса Володина дала свои рекомендации знакам зодиака. Эти советы помогут изменить все к лучше, привлечь удачу и деньги.

Чтобы жизнь в 2021 году стала лучше, Овнам следует внимательнее следить за своими финансами, а Львам – начать обращать внимание на кого-то, кроме себя самих. Стрельцам, возможно, стоит пересмотреть свои цели и найти новые.

Тельцам будет полезно изменить свое отношение к работе, Девам – начать больше доверять близким людям, Козерогам – поставить перед собой другие новые финансовые стремления.

Ракам же звезды намекают на то, что пора бы учиться на чужих ошибках, Рыбам – стать разборчивее в связях, Скорпионам – проявлять гибкость при непростых обстоятельствах. Об этом пишет "Экспресс газета".

Представителям знака Близнецы надо припомнить прошлые проблемы и сделать из них важные выводы, Весам - пересмотреть свое мнение относительно творчества и наследников, а Водолеям – начать позитивнее смотреть на окружающий мир.

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