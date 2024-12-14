Как празднуют Новый год в странах Европы: интересные факты и традиции

Новый год в Европе – это не просто смена дат в календаре, а настоящий праздник традиций, магии и семейного уюта. Каждая страна предлагает свои уникальные ритуалы, наполняющие это время особой атмосферой.

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OBOZ.UA предлагает узнать, как именно встречают Новый год в разных уголках континента. Новый год в Европе отражает разнообразие культур и обычаев. Независимо от места празднования этот период объединяет всех духом радости и надежды на новые свершения.

Северная магия: Швеция и Норвегия

В Швеции празднование Нового года носит семейный характер: традиционный ужин собирает близких за столом. Вечером можно насладиться "новогодними вечерами" с фейерверками, освещающими небо, и звоном церквей, объявляющих приход Нового года. Особый штрих – чтение стиха из "Новогодних часов" Альфреда Теннисона.

В Норвегии, кроме семейного уюта у камина, сохраняется традиция праздничного пудинга с миндалем, символизирующим удачу. Необычным украшением становятся гномы Ниссе, приносящие изобилие. А роль Санты здесь исполняет хороший гном Юлениссен.

Центральная Европа: Германия

Немецкие традиции празднования Нового года полны шума, что, по поверью, отгоняет злых духов. В новогоднюю ночь семьи и друзья собираются, поднимая бокалы шампанского. Главным событием становится фейерверк, который в полночь освещает небо, а пожелание "Счастливого Нового года" звучит в каждом доме.

Южные традиции: Италия и Испания

Италия удивляет новогодним ужином из 12 блюд и традицией выбрасывания старых вещей из окон. Этот символический жест означает прощание с ненужным и приглашение нового. Подарки приносит не Санта, а добрая фея Бефана. Под последние удары часов начинаются шумные праздничные танцы под гитару, которые продолжаются до рассвета.

Западная Европа: Франция и Великобритания

Французы сохраняют традицию зажигания рождественского полена до Нового года, а праздничный стол украшают фуагра, индейка и каштаны. Детей радует Пер Ноэль, оставляющий подарки в ботинках у камина.

В Великобритании Новый год сопровождается поцелуями у Биг-Бена. Особым блюдом являются овсяные лепешки, а праздничный ужин напоминает продолжение Рождества.

Уникальные традиции разных стран

Испанцы верят, что если съесть 12 виноградин во время 12 ударов часов в полночь, то весь следующий год будет счастливым.

В Италии существует традиция выбрасывать из старых вещей из окон, чтобы избавиться от всего ненужного и начать новый год с чистого листа.

Немцы верят, что шум помогает отпугнуть злых духов. Поэтому на Новый год они часто создают много шума, ударяя в кастрюлю и сковородку.

Французы считают, что первый человек, который переступит порог дома в Новом году, принесет в дом удачу.

Британцы верят, что первый человек, который переступит порог их дома в Новогоднюю ночь, должен быть мужчиной со светлыми волосами, что принесет в дом счастье.

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