Как празднуют День святого Валентина в разных странах: интересные традиции

День святого Валентина – праздник любви и романтики. История берет начало еще со времен Римской империи, когда святой Валентин, по легенде, тайно венчал влюбленных, несмотря на запрет императора Клавдия II. Хотя традиции могут отличаться, но смысл остается неизменным – выразить чувства и подарить любимому человеку как можно больше радостных эмоций.

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День святого Валентина в разных странах имеет уникальные традиции, отражающие культуру и менталитет. Независимо от того, как его празднуют, этот день остается символом любви, тепла и искренних чувств. OBOZ.UA рассказывает об интересных традициях праздника влюбленных.

Дания

В Дании существует традиция дарить на День святого Валентина "письмо с подснежником". Это открытка, созданная вручную, на которой написано романтическое стихотворение. Однако имя отправителя остается загадкой – оно зашифровано в виде точек. К такому письму добавляют подснежник как символ весны и нежных чувств. Получатель должен попытаться разгадать, кто его тайный поклонник.

США

В США День святого Валентина – это масштабный праздник, подготовка к которому начинается задолго до 14 февраля. Принято дарить валентинки – открытки с пожеланиями, коробки шоколада в форме сердца, цветы, преимущественно розы. Дети в школах также обмениваются открытками и маленькими подарками, а крупные торговые компании активно продвигают свою продукцию, превращая этот день в коммерческий праздник. Одна из неизменных традиций Дня Валентина в США – романтический ужин, поэтому столики следует бронировать заранее.

Япония

В Японии празднование имеет интересный гендерный акцент: в этот день именно женщины дарят мужчинам шоколад. Есть два вида подарков – "гори-чоко" (обязательный шоколад для друзей, коллег или начальников) и "хонмей-чоко" (шоколад для любимых, который может сопровождаться другими подарками). Через месяц, 14 марта, в Японии празднуют "Белый день", когда мужчины возвращают внимание женщинам, даря ответные подарки.

Италия

В Италии День святого Валентина ассоциируется со сладостями, в частности, "Baci Perugina" – шоколадными конфетами с орехами и записками внутри. Влюбленные также оставляют замки на мостах, что символизируют верность чувств. Ужины в ресторанах и прогулки под лунным светом являются неотъемлемой частью празднования.

Финляндия и Эстония

В Финляндии и Эстонии День святого Валентина имеет другой акцент – это не только праздник влюбленных, но и день дружбы. Принято поздравлять не только любимых, но и друзей, обмениваться небольшими подарками и организовывать общие посиделки.

Мексика

В Мексике День святого Валентина – время громких празднований с музыкой, танцами и фейерверками. Влюбленные обмениваются цветами, открытками и подарками, а улицы наполняются атмосферой радости и романтики. Популярна традиция серенад: мужчины нанимают музыкантов, чтобы те пели песни под окнами их любимых.

Индия

В Индии праздник стал популярен только в последние десятилетия. Его в большинстве своем отмечают молодые пары, которые дарят друг другу цветы, открытки и небольшие подарки. В больших городах организуются романтические вечеринки, концерты и киносеансы.

Норвегия

В Норвегии существует поверье, согласно которому именно 14 февраля птицы начинали спариваться, чтобы продолжить род. Поэтому если в этот день мужчина и женщина увидят пару птиц, то считается, что они встретили свою настоящую любовь.

Армения

В Армении перед Днем святого Валентина по западному образцу отмечают свой традиционный праздник влюбленных – Трндез. Эта народная традиция уже более двух тысяч лет, и она остается одной из самых любимых среди армян. Влюбленные пары прыгают через костер, символизирующий очищение и укрепление их чувств. Считается, что этот ритуал приносит счастье и помогает выстроить гармоничные отношения.

Филиппины

На Филиппинах День святого Валентина отмечают масштабными совместными свадьбами, в которых принимают участие сотни пар. Это особенно популярно среди тех, кто не имеет возможности организовать собственное празднование из-за финансовых затруднений. Такие меры часто поддерживаются или финансируются государством.

Ямайка

На Ямайке День святого Валентина отмечают довольно нестандартно. Здесь организуют массовые свадьбы без одежды, являющиеся частью местных традиций. Такие торжества часто проходят на пляжах, придавая празднику еще большую экзотическую атмосферу.

Австрия

Многие влюбленные отправляются в уютный городок Крумбах, который расположен недалеко от Мюнхена. Здесь находится церковь, построенная в честь святого Валентина. В этот день мужчины дарят своим любимым цветы, сладости и ювелирные изделия. Однако, согласно австрийской традиции, женщины не обмениваются подарками с мужчинами.

Словакия

Ко Дню святого Валентина в Словакии открыли уникальный "банк любви", где пары могут "сохранить" свои чувства. Для этого нужно оставить особые вещи, такие как фотографии, любовные письма, кольца или билеты с первого свидания. Создали специальное хранилище со 100 тысячами маленьких ящичков, где каждый может сохранить свою историю любви.

Саудовская Аравия

До 2016 года празднование Дня святого Валентина в Саудовской Аравии было под строгим запретом. Проявления любви на публике считались неприемлемыми и могли привести к серьезным проблемам с законом. Продажа атрибутики к этому празднику также была запрещена. В настоящее время власти несколько ослабили ограничения. Хотя публичные празднования по-прежнему не приветствуются, влюбленные пары могут обмениваться подарками и валентинками в домашней атмосфере.

Исландия

В Исландии 14 февраля разжигают костры в честь мифического героя Вали, бога растительности, справедливости и возмездия в германо-скандинавской мифологии. В день святого Валентина исландцы имеют интересную традицию: девушки дарят ребятам угольки, а в ответ вешают маленькие камни на шее девушек.

Нидерланды

В Нидерландах 14 февраля сохраняется одна из самых древних традиций: женщина может сама предложить мужчине жениться. После такого предложения предложения мужчина обязан подарить женщине платье, желательно из шелка.

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