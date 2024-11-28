Как правильно поставить ударение в слове 'проміжний': объяснение

Украинский язык считают достаточно сложным для изучения. В частности, из-за отсутствия четкого принципа расставления ударений в словах – каждое слово нужно запоминать отдельно. Именно поэтому ошибки здесь допускают даже носители.

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Проверьте себя: мысленно прочтите слово "проміжний" и заметьте, куда вы поставили в нем ударение. Разобраться, совершили ли вы ошибку или нет, помогут эксперты Telegram-канала "Correctarium — Українська мова".

По значению это прилагательное описывает то, что заполняет собой определенный промежуток, является промежутком между чем-либо или расположено в промежутке. К примеру, "проміжний етап" – это часть какого-то процесса, находящаяся между важными его вехами. А "проміжний мозок" у млекопитающих находится между конечным и средним мозгом.

Так вот, об ударении в этом прилагательном. Если вы поставили его на звук [и], вы совершили ошибку.

Правильно ставить ударение в этом слове на второй слог, на звук [і]. Говорить нужно "промІжний". Таким образом ударение в этом прилагательном падает всегда, независимо от его формы.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как правильно ставить ударение в словах "спина" и "спинний".

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