Как правильно перевести на украинский 'по крайней мере': есть несколько точных вариантов

Использование калькированных русских конструкций все еще остается значительной проблемой для носителей украинского языка, особенно для тех, кто перешел на него недавно. К таким конструкциям можно отнести фразу "по крайній мірі".

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Это фонетически видоизмененный под особенности украинского русский оборот "по крайней мере", что само по себе ошибка. Именно таков один из основных путей возникновения суржика. А применение этой конструкции совершенно неоправданно еще и ввиду того, что в украинском языке есть несколько замечательных эквивалентов, указал Telegram-канал "Correctarium — Украинский язык".

Авторы канала также наталкивались на еще более странный вариант – "за крайньою мірою". Поэтому они обратились к словарям и составили список постоянных выражений и слов, которыми можно заменить эти ошибочные. Кстати, все они значительно короче и менее громоздки, поэтому пользоваться ими еще и удобно.

Итак, если вам нужно указать на допустимо-ограничительное обстоятельство в речи (ну, или же просто перевести с русского то самое "по крайней мере"), пользуйтесь следующими вариантами:

принаймні;

хоч (хоча);

хоч би (хоча б);

бодай;

щонайменше;

у всякому разі;

у крайньому разі.

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