Как на украинском сказать "гол, как сокол": лучшие варианты
Уважаемые любители украинского языка, давайте быстро проверим ваше знание фразеологизмов. Как вы скажете об очень бедном, материально не обеспеченном человеке?
Те из вас, кто долго говорил по-русски, скорее всего сразу вспомнят именно русский вариант "гол, как сокол". Однако OBOZ.UA уже подготовил для вас шпаргалку, как можно перевести это высказывание на украинский. Разнообразие вариантов поражает.
Вообще фразеологизмы, связанные с уровнем достатка человека, составляют весьма обширную группу устоявшихся выражений в любом языке. Эта тема является одной из наиболее важных, часто глубоко затрагивающих людей. Что и находит свое отражение во фразеологии. Вы можете быть удивлены, сколько вариантов предлагают украинские словари для обозначения бедного человека.
Естественно, огромную группу таковых фраз составляют сравнения. Однако с соколом в украинском языке бедного человека сравнивать не принято. Ведь эта птица в народном сознании скорее стала символом свободы. Вот какие варианты вы можете применить вместо:
- голий, як бубон;
- голий, як горобець під стріхою;
- голий, як долоня;
- голий, як руда миша;
- голий, як турецький святий;
- голий, як бич;
- голий, як пень;
- голий, як липка;
- голий, як палець.
К этой группе можно приобщить также ироничное "багатий, як циган на блохи". Но на этом разнообразие украинских фразеологизмов о бедности не исчерпывается. Вот, например, несколько поговорок:
- Куди пішов Лесь, то все весь;
- Увесь Хвесь — голова та ноги;
- Устав, підперезався та й зовсім зібрався;
- Сам голий, а сорочка за пазухою;
- Так розбагатіла! — поли деру та спину латаю;
- Поли крає, а плечі латає;
- Голе, аж ребра світяться;
- Голе, аж крізь ребра видно.
Используйте эти варианты в своей речи, чтобы обогатить ее. И избегайте русских фразеологизмов. Как видите, они могут иметь неподходящий символический подтекст.
Ранее OBOZ.UA рассказывал, как перевести родственный по значению фразеологизм "ни кола, ни двора".
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.