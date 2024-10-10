Как на украинском сказать 'гол, как сокол': лучшие варианты

Уважаемые любители украинского языка, давайте быстро проверим ваше знание фразеологизмов. Как вы скажете об очень бедном, материально не обеспеченном человеке?

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Те из вас, кто долго говорил по-русски, скорее всего сразу вспомнят именно русский вариант "гол, как сокол". Однако OBOZ.UA уже подготовил для вас шпаргалку, как можно перевести это высказывание на украинский. Разнообразие вариантов поражает.

Вообще фразеологизмы, связанные с уровнем достатка человека, составляют весьма обширную группу устоявшихся выражений в любом языке. Эта тема является одной из наиболее важных, часто глубоко затрагивающих людей. Что и находит свое отражение во фразеологии. Вы можете быть удивлены, сколько вариантов предлагают украинские словари для обозначения бедного человека.

Естественно, огромную группу таковых фраз составляют сравнения. Однако с соколом в украинском языке бедного человека сравнивать не принято. Ведь эта птица в народном сознании скорее стала символом свободы. Вот какие варианты вы можете применить вместо:

голий, як бубон;

голий, як горобець під стріхою;

голий, як долоня;

голий, як руда миша;

голий, як турецький святий;

голий, як бич;

голий, як пень;

голий, як липка;

голий, як палець.

К этой группе можно приобщить также ироничное "багатий, як циган на блохи". Но на этом разнообразие украинских фразеологизмов о бедности не исчерпывается. Вот, например, несколько поговорок:

Куди пішов Лесь, то все весь;

Увесь Хвесь — голова та ноги;

Устав, підперезався та й зовсім зібрався;

Сам голий, а сорочка за пазухою;

Так розбагатіла! — поли деру та спину латаю;

Поли крає, а плечі латає;

Голе, аж ребра світяться;

Голе, аж крізь ребра видно.

Используйте эти варианты в своей речи, чтобы обогатить ее. И избегайте русских фразеологизмов. Как видите, они могут иметь неподходящий символический подтекст.

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