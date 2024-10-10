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Как на украинском сказать "гол, как сокол": лучшие варианты

Юлия Потерянко
Общество
1 минута
177
Как на украинском сказать 'гол, как сокол': лучшие варианты

Уважаемые любители украинского языка, давайте быстро проверим ваше знание фразеологизмов. Как вы скажете об очень бедном, материально не обеспеченном человеке?

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Те из вас, кто долго говорил по-русски, скорее всего сразу вспомнят именно русский вариант "гол, как сокол". Однако OBOZ.UA уже подготовил для вас шпаргалку, как можно перевести это высказывание на украинский. Разнообразие вариантов поражает.

Вообще фразеологизмы, связанные с уровнем достатка человека, составляют весьма обширную группу устоявшихся выражений в любом языке. Эта тема является одной из наиболее важных, часто глубоко затрагивающих людей. Что и находит свое отражение во фразеологии. Вы можете быть удивлены, сколько вариантов предлагают украинские словари для обозначения бедного человека.

Естественно, огромную группу таковых фраз составляют сравнения. Однако с соколом в украинском языке бедного человека сравнивать не принято. Ведь эта птица в народном сознании скорее стала символом свободы. Вот какие варианты вы можете применить вместо:

  • голий, як бубон;
  • голий, як горобець під стріхою;
  • голий, як долоня;
  • голий, як руда миша;
  • голий, як турецький святий;
  • голий, як бич;
  • голий, як пень;
  • голий, як липка;
  • голий, як палець.

К этой группе можно приобщить также ироничное "багатий, як циган на блохи". Но на этом разнообразие украинских фразеологизмов о бедности не исчерпывается. Вот, например, несколько поговорок:

  • Куди пішов Лесь, то все весь;
  • Увесь Хвесь — голова та ноги;
  • Устав, підперезався та й зовсім зібрався;
  • Сам голий, а сорочка за пазухою;
  • Так розбагатіла! — поли деру та спину латаю;
  • Поли крає, а плечі латає;
  • Голе, аж ребра світяться;
  • Голе, аж крізь ребра видно.

Используйте эти варианты в своей речи, чтобы обогатить ее. И избегайте русских фразеологизмов. Как видите, они могут иметь неподходящий символический подтекст.

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