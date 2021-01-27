Как повлияет первое полнолуние 2021 год на знаки Зодиака

Давно уже было замечено, что Луна влияет на то, что с нами происходит, особенно такие важные процессы как полнолуние или новолуние. Некоторые из особо чувствительных натур, даже не наблюдая за метаморфозами спутника, точно по собственным ощущениям знают, какую фазу проживаем. Как правило, эти все процессы затрагивают нас дня за три до и продолжаются дня три после пика лунной активности. Поэтому именно в эти дни нужно особенно тщательно наблюдать за своими ощущениями и не лезть лишний раз на рожон.

Итак, как же повлияет это первое полнолуние нового года на представителей разных знаков зодиака, эксклюзивно для OBOZREVATEL рассказала таролог и прогнозист Ольга Соломка.

Овен

Может обостриться проблема выбора – оставаться на старой работе, в той же роли, с теми же людьми вокруг, с теми же партнерами, или рискнуть и что-то изменить в жизни. И вы сами будете поднимать эти все вопросы.

Телец

Луна будто бы дает волшебный пинок и вы способны в эти дни очень быстро решать все проблемы и достигать целей в кратчайшие сроки. Ускоряются все процессы, улучшается зрение, обоняние и слух.

Близнецы

Остановитесь и переждите это время, потому что вы не очень способны быть продуктивными в такие дни, впрочем вы и сами знаете, что замедляетесь, поэтому уже приспособились к этому и даете себе передышку и время на размышления.

Рак

Активизируются вопросы справедливости, вы готовы защищать свои и чужие интересы, отчаянно смело бросаетесь защищать обиженных. Тогда как в другое время вас эти вопросы могут вообще не волновать.

Лев

Особенно вас сейчас будет беспокоить ваше одиночество, вы начинаете спрашивать себя, кому вы нужны на этой земле и вообще, что вы здесь делаете и для чего живете. Словом, будете искать смысл жизни и решать глобальные философские вопросы.

Дева

Луна придает вам мечтательности и чувственности, вас вдруг может потянуть на романтику, причем очень сильно. И хорошо, когда рядом – законный партнер, иначе можете и вовсе пойти вразнос, и отправиться навстречу любовным приключениям.

Весы

Для вас полнолуние – это замечательное время, когда появляется какое-то особое вдохновение, везение, вы переполнены различными продуктивными идеями, вам легко даются даже самые сложные задачи.

Скорпион

Захочется потолкаться среди таких же активных и амбициозных, посоревноваться, бросить вызов конкурентам и показать им всем, чего вы стоите. А может и просто кулаки чешутся кому-нибудь физиономию начистить. И с такими желаниями надо осторожнее.

Стрелец

В ближайшие дни вы – лакомый кусок для различных воров и мошенников, потому что внимание у вас рассеянно, мозг несколько одурманенный, вы легко выпадаете из реальности и можете стать жертвой нечестных людей. Поэтому лучше вообще ни с кем не общаться.

Козерог

Вы сейчас готовы довольно смело перекроить свою жизнь. Несмотря на то, что внешне у вас вроде бы все в порядке, вы можете вдруг прийти к мысли, что вас категорически что-то не устраивает и броситься воплощать изменения.

Водолей

Вам сейчас и море по колено, настроение – веселое и приподнятое, хочется праздника, общаться, обниматься. Конечно, так может влиять близость дня рождения, а может это ваше привычное состояние, которое активизировало полнолуние.

Рыбы

Вы сейчас идете вперед, на амбразуру, даже если того не требуют обстоятельства, но вам так захочется заявить о себе, о своих амбициях, показать, какие вы классные и незаменимые, что некоторых это будет очень выводить из себя.

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