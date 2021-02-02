Как правильно загадывать желания в Имболк: таролог дала советы

Хотя впереди еще целый месяц календарной зимы, начало февраля знаменует уже начало нового жизненного цикла. Ведь темную пору года мы пережили, день прибывает, сил прибавляется. А это значит, что вскоре уже придет весна, и пусть еще у нас лежит снег, но она уже ощущается где-то в воздухе. И сколько той зимы осталось...

Эксклюзивно для OBOZREVATEL таролог и прогнозист Ольга Соломка поделилась советами, как загадывать желания в начале февраля, и особенно, в магическую дату – 02.02.

Она отметила, что в эти дни давно в разных культурах отмечали праздники в честь этого переломного момента. У древних кельтов существовал праздник Имболк, древние славяне отмечали громницу, мы же знакомы с более современными интерпретациями – День сурка в Америке, который отмечается 2 февраля, Сретение Господне – в Украине, что отмечают 15 февраля. И все они – об одном и том же, о встрече зимы и весны, о переломном моменте, когда старуха зимы превращается в молодую девушку весны.

По словам Соломки, к этим праздникам привязаны еще и некоторые приметы. К примеру, в Америке все смотрят на тень сурка – если день солнечный и ее видно, еще будет шесть недель зимы. В Украине основное действующее лицо – петух, потому по примете, если он "на Сретение воды напьется из лужи, то ждать еще стужи".

Впрочем, заметила прогнозистка, до Сретения надо еще дожить, а вот Имболк уже можно отмечать, почти как старые кельты, или громницу, как древние славяне. По древним верованиям и современным интерпретациям это хорошее время для того, чтобы очистить себя, дом и территорию для зажигания огней, гадание на суженых и на следующий урожай. И что бы мы ни делали в это время, в общем все призвано настраивать нас на позитив, на возрождение, программирование дальнейшей счастливой жизни, подготовку к теплу и новому периоду.

Сегодня, по словам таролога, можно прописывать желание или взять какое-то самое главное и сосредоточить на нем внимание, сделав небольшой ритуал.

"Нам понадобится свеча для красоты и настроения, потому что сегодня еще и праздник огней, вода, молоко и коровье масло; молокопродукты – тоже один из главных символов праздника, потому что именно в это время овцы в древних кельтов начинали давать молоко. Пропишите свое желание на бумаге, сократите его до двух-трех важнейших слов и запишите его, чтобы не забыть. Помним, что желание пишем для себя и о себе, никто не должен от него страдать, не используем частицу "не". Затем, как годится зажигаем свечу, вливаем в хороший широкий сосуд воду, немного молока и разогретого масла. А потом на этой поверхности пальцем пишем буква за буквой свое желание. По завершению эту жидкость со своим желанием надо выпустить в свет – вылить или в землю, или в горшок с цветами, или в водоем. И поблагодарить мир за его мудрость и безграничность", – рассказала Соломка.