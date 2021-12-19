Как похудеть, когда ничего не помогает: четыре простых правила

Часто решение сбросить вес превращается в целую проблему, когда ни один способ не приносит долгожданного результата. Однако все же существует четыре простых правила, которые могут помочь сбросить лишние килограммы.

Как рассказал житель Канады, блогер, и, как он называет себя сам – бизнес-специалист широкого профиля Джереми Чолли, ему самому пришлось пройти сквозь неудачи похудения. Однако он смог найти для себя эффективную формулу сброса веса.

"Я перепробовал все модные идеи и программы по снижению веса. Я считал калории, придерживался кето диеты, голодал, ходил на тяжелые интервальные тренировки. Иногда это срабатывало, но успех был недолгим", – поделился Чолли.

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По его мнению, похудеть с помощью перечисленных способов мешало отсутствие времени и соблазны.

Чолли отметил, что если придерживаться четырех простых правил, то все становится "не таким уж и неосуществимым". Он рассказал, что, когда начинал следовать этим правилам, весил более 90 кг, а сейчас – 72.

"Этих четырех правил я придерживался около года", – добавил он.

Достаточно спать

Для большинства взрослых это означает 7 часов сна. Вы можете перед сном смотреть Netflix и получить только 6,5 часов. Это неестественно и держит ваше тело в напряженном состоянии. Вам необходимо высыпаться, чтобы ваше тело могло выполнять функции, необходимые для поддержания здоровья.

Гуляйте везде

Ходьба для Чолли стала успешнее, чем бег или интенсивные упражнения.

Выделите время для ежедневной прогулки. Нацельтесь на 30 минут, а затем продолжайте. Если по каким-то причинам не получается, заведите собаку.

Кардиолог, с которым Чолли однажды познакомился, провел целый семинар о том, как припарковать машину на дальнем конце парковки. Дело в том, чтобы выработать привычки, которые заставят вас больше ходить. Вместо того, чтобы идти по кратчайшему пути, сделайте сознательное усилие, чтобы выбрать более длинный. Если вы едете на работу на автобусе, сойдите раньше и пройдите пешком.

Ешьте продукты с низким содержанием углеводов и делайте мини-пост каждый день

С диет, которые он соблюдал, удалось вынести несколько важных моментов. И самый большой из них - свести количество углеводов к минимуму. Это означает, что следует отказаться от хлеба. Постарайтесь исключить весь обработанный сахар. Избегайте перекусов в офисе.

Не следует есть поздно. Если вы можете справиться с этим, не ешьте снова до середины утра. Чолли делает мини-голодание по 14–16 часов в день. С 19:00 до 9:00 - это 14 часов. Это дает организму возможность очиститься.

Сосредоточьтесь на том, чтобы быть здоровым

Это самое важное изменение, которое нужно. Чолли объяснил, что не сосредотачивался на похудании или наращивании мышечной массы, а на том, чтобы быть здоровым.

Смена парадигмы произошла, когда он сменил фокус с попытки похудеть на попытку получить здоровое тело.

Он советует есть продукты с низким содержанием углеводов, цельную пищу. Держатся подальше от нездоровой еды. Есть больше салатов. Держать тело подвижным и активным. А также наслаждаться жизнью.

Ваше отношение к окружающей среде будет иметь большое значение для вашего здоровья – не сбрасывайте со счетов и это.

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