Как сбываются ключевые прогнозы Буданова: медиа провели исследование

Глава Офиса Президента Кирилл Буданов за время своего пятилетнего пребывания в должности руководителя Главного управления разведки (ГУР) сделал ряд прогнозов относительно российско-украинской войны, часть из которых уже сбылась, часть еще в процессе осуществления или актуальны. Об этом сообщает аналитический портал "Слово и дело".

"Один из первых прогнозов Кирилла Буданова касался начала полномасштабной войны: россия начнет войну за пределами Донбасса, будет наступать на Киев со стороны Чернобыля, будет угроза для Херсона и Харькова. Очевидно, что Буданов был прав", – говорится в публикации.

В марте 2022 года Буданова как тогдашний глава разведки заявил, что Беларусь полноценно вступать в войну не будет, что также, по данным "Слово и дело", соответствует настоящему.

В то же время в своем материале аналитики обращают внимание и на то, что нынешний руководитель ОП не ошибся и по продвижению ВСУ до конца 2022 года и "значительных побед", ведь произошло освобождение от российских оккупантов части Харьковской области и города Херсона.

"Осуществляется прогноз бывшего разведчика, что попытки рф захватить Украину провалятся – за последний год россияне не имели существенных побед на поле боя, при этом часто выдавали фейковые "освобождения" городов за реальность. Между тем сама армия рф несет значительные потери", – пишет "Слово и дело".

Как отмечается, также воплощается в реальность и прогноз Буданова о том, что в России не будет протестных настроений из-за войны.

"Потому что Россия в основном поддерживает все эти действия. Это действительно так, не надо думать, что один Путин такой плохой, а остальные просто не знают, что делать. Знают, очень ясно знают и понимают. Возможно, это следствие долгосрочной пропагандистской работы с ними", – так это объяснял сам Буданов.

Еще один прогноз, который осуществился – относительно экономической ситуации в рф на четвертый год войны. Нынешний руководитель ОП прогнозировал, что Россия почувствует реальные экономические проблемы в 2025 году.

"Собственно, в прошлом году ее постиг масштабный кризис с топливом, резкое подорожание продуктов питания и других товаров и услуг, инфляция, санкции, отток инвестиций, уменьшение доходов от экспорта нефти и газа", – уточняют в "Слово и дело".

Среди актуальных прогнозов Буданова на портале указывают в частности применение Россией ядерного оружия, выплату Украине репараций после войны, возвращение Крыма комбинированным путем (дипломатическим и вооруженным) и открытие окна возможностей для завершения войны.

Отдельно аналитики информируют и о тех прогнозах экс-руководителя ГУР, которые не оправдались. В частности речь идет о завершении большинства активных боевых действий до конца 2022 года, введении украинских войск в Крым до конца весны 2023-го, окончании войны в 2023 году с выходом Украины на свои границы 1991 года, а также об улучшении ситуации для Украины в 2025 году и достижении режима прекращения огня.