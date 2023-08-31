'Как осень? Где осень?' Сеть взорвалась мемами о последнем дне лета

Несмотря на все печали войны, украинцы не перестают шутить и всеми силами стараются жить, как прежде. Поэтому, как и во все прежние годы, они огорчены тем, как мимолетно лето.

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Курорты, отдых на пляж, планы провести каникулы в Карпатах – чаще всего были отложены на потом, а потом стало поздно. 31 августа социальные сети буквально взорвались печальными, и одновременно смешными фотожабами. OBOZREVATEL собрал одни из самых ярких.

А как прошло лето-2023 у вас? Остались ли воспоминания и моменты, в которые вы хотели бы вернуться?

Как бы не были жизненны все эти работы, хандрить все равно не стоит. Впереди "бархатный" сезон, золотая осень, время для красивых фотосессий и новых надежд на Победу.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне украинцы бурно отреагировали на ночные взрывы в России. Пользователи соцсетей создали множество мемов о дроновой атаке и "СВО", которая "идет по плану".

Но наибольшую волну народного творчества спровоцировала гибель в авиакрушении владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Украинцы вспомнили ему и сафари в Африке, и грубую критику Герасимова с Шойгу, и неожиданное сближение с самозванцем Лукашенко.

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