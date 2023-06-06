Как оказать первую помощь при утоплении: инструкция от Минздрава

Рано утром 6 июня россияне взорвали Каховскую ГЭС. Большая вода прибывает быстрыми темпами, затапливая населенные пункты. В регионе объявлена срочная эвакуация, люди призывают забирать домашних животных и самые необходимые вещи и покидать опасные районы.

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Затопление несет множество угроз и украинцев призывают прислушиваться к официальным сообщениям власти. Прежде чем кого-то спасать, стоит убедиться, что спасение других не повредит вам самим. В Минздраве напомнили основные правила предоставления домедицинской помощи тонущему человеку.

Если вы извлекли человека из воды, срочно вызовите экстренную помощь 103.

До приезда "скорой" нужно проверить наличие дыхания. Есть такой принцип "слышу, чувствую, вижу", который заключается в трех важных шагах:

Нужно прислушиваться к дыханию пострадавшего (слышу). Смотрим, двигается ли грудная клетка ("вижу"). Проверить дыхание можно приблизив свою щеку ко рту пострадавшего ("чувствую").

В случае, если человек дышит, нужно положить его спиной на твердую ровную поверхность. Попытайтесь убедиться, что пострадавший не получил травмы позвоночника. После этого следует выдвинуть нижнюю челюсть, максимально разогнуть голову и очистить рот от грязи или песка.

Если признаки дыхания отсутствуют, нужно зажать пострадавшему нос и выдохнуть воздух в рот до тех пор, пока не поднимется грудная клетка. Эту процедуру повторяют пять раз.

Детям медики советуют делать искусственное дыхание, одновременно вдувая воздух в рот и нос.

Если дыхание не появилось, нужно нажимать на грудную клетку:

ладони кладем друг на друга на середину груди пострадавшего;

выпрямляем пострадавшему руки в локтях и нажимаем на них тяжестью собственного тела. Нужно сделать 30 нажатий и повторить два искусственных вдоха.

Циклы повторяем до приезда медиков или пока пострадавший не станет дышать самостоятельно.

Для ребенка реанимационные мероприятия проводят циклом 15 нажатий – 2 вдоха.

Когда человек придет в себя, его необходимо согреть, накрыв теплым сухим одеялом.

В "Укргидроэнерго" заявили, что Каховская ГЭС полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 6 июня кафиры взорвали Каховскую ГЭС и одновременно обвинили в этом "украинскую армию". В сети появились кадры последствий очередного российского военного преступления.

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