Как спастись от летней жары? Топ-10 лайфхаков, о которых вы могли не знать

За окном палящее солнце, а столбик термометра в очередной раз поднимается до рекордной температуры. Этим летом украинцев как никогда интересует вопрос: как же пережить жару? Какие продукты нужно есть, как охладиться без кондиционера и сколько воды все-таки нужно пить?

OBOZREVATEL собрал главные лайфхаки, как бороться с жарой.

Когда организму нужна жидкость, он подает сигнал об этом, появляется жажда. Это помогает избежать обезвоживания. Некоторые специалисты также рекомендуют пить воду и до того, как появится чувство жажды. Так ли это на самом деле – непонятно. Но постарайтесь всегда держать бутылочку воды рядом.

При этом алкоголь – это точно плохая идея во время жары. Все дело в том, что он заставляет наш организм терять больше жидкости. Поэтому злоупотреблять подобными напитками при высокой температуре не рекомендуют.

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Пережить жару также поможет свободная одежда, "не в обтяжку", можно использовать размеры оверсайз. Девушкам в этом плане проще, ведь у них в гардеробе всегда найдутся юбки, сарафаны или платья. Если воздух циркулирует рядом с вашей кожей, это помогает поту испаряться.

Если у вас есть кондиционер, то держитесь возле него в период с 11 до 15 часов. Если же такой роскоши в квартире нет, то придется использовать популярные лайфхаки:

чтобы организовать приток прохладного воздуха, можно поставить перед вентилятором емкость с холодной водой или льдом;

у открытого окна повесьте мокрое полотенце, чтобы сделать воздух более влажным;

полотенцесушители в ванной следует отключить, перекрыв вентили горячей воды. Затем можно набрать холодную воду в ванную и оставить дверь в комнату открытой. Таким образом, температуру воздуха в квартире снизится на 2-6 градусов;

на разгоряченные шторы полезно периодически распылять воду – при испарении они будут сильно охлаждаться. Воду также можно брызгать на пол;

еще можно умыться и полить воду на затылок. Или вообще принять прохладный душ или ванну;

если вы используете вентилятор или обмахиваетесь веером, убедитесь, что поток воздуха направлен прямо на лицо. Это эффективней, потому что на лице очень много рецепторов.

Если вы откроете окна, то в комнате не станет прохладнее. Скорее, наоборот: воздух в помещении нагреется еще больше. В период активной жары лучше занавесить окна плотными шторами или использовать жалюзи, чтобы сохранить прохладу.

Кажется, что холодный душ точно поможет охладиться. Но это не совсем так: организм человека реагирует на резкое изменение температуры, пытаясь сохранить температуру тела.

Специалисты советуют использовать воду, температура которой превышает 20 градусов. Лучше принять теплый душ, не горячий, а слегка прохладный, который снизит температуру тела, но будет достаточно теплым, чтобы не блокировать приток крови к коже.

В летнюю жару диетологи рекомендуют отказаться от тяжелой, насыщенной жирами и углеводами пищи, а употреблять продукты с высоким содержанием воды. Вот топ самых "летних" продуктов:

Огурцы (96% воды);

Помидоры (93% воды);

Сельдерей и салат (94% воды);

Клубника (90% воды);

Свежие ягоды не только полезны, но и хорошо утоляют жажду. К примеру, клубника содержит около 90% воды и при этом богата на железо, магний, калий, кальций, натрий, фосфор, кремний, цинк и медь, витамины А, В, С и другие полезные вещества.

Арбуз (92%);

Он отлично спасает от жажды в жару, и, что немаловажно, – без вреда для фигуры. Так, считается, что ломтик арбуза по способности утолить жажду равняется двум стаканам воды. Кроме того, этот продукт содержит много кальция, магния, натрия, калия, которые способствуют поддержанию нужного уровня воды в организме.

Дыня (91% воды);

Грейпфрут (88% воды);

Первый удар от жары принимают на себя мозг и вегетативная нервная система. Именно к ним поступают "жалобы" от всех органов. Чтобы мозг эффективно реагировал, нужно сделать этот простой массаж:

Большим и указательным пальцами с силой надавите на мочки ушей; Большим пальцем с силой надавите в центр ямки между нижней губой и подбородком; Соедините подушечки больших пальцев и мизинцев, с силой надавите.

Так называемый японский кондиционер или антишарф – это небольшая хитрость, которая точно поможет спастись в летнюю жару. Для этого понадобится тонкий платок – его нужно замочить в холодной воде и повязать на шее.

Такой метод поможет не только перенести жару, но и восстановиться после интенсивной тренировки. А еще антишарф может снять головную боль во время летней жары.

Быстро привести себя в тонус поможет холодный массаж. Для этого нужно взять несколько кусочков льда, круговыми движениями массируйте лоб, шею приложите ненадолго к ямке под затылочным бугром (там находятся биоактивные точки, регулирующие артериальное давление). Затем приложите лед к локтям, коленям и щиколоткам.

Примерно за час до сна заверните наволочку в полиэтиленовый пакет и положите в морозильную камеру на сорок минут. А после просто наденьте наволочку на подушку, и вашей коже будет приятно и прохладно.